Γίνεται η αφροβραζιλιάνικη capoeira να συνδέεται με την Αντιγόνη του Σοφοκλή; Και όμως φαίνεται πως γίνεται καθώς αυτό ακριβώς κάνει η Κάλλια Θεοδοσιάδη στην παράσταση «Αντί-γονοι» που ανεβαίνει αύριο, Πέμπτη 15 Ιανουαρίου και για τρεις Πέμπτες, στο θέατρο Ροές.

Πρόκειται για μια πρωτότυπη δραματουργική σύνθεση που επαναδιαπραγματεύεται τον μύθο της Αντιγόνης του Σοφοκλή, μια θεατρική παράσταση όπου το παρελθόν συνομιλεί με το παρόν. Στο κέντρο της παράστασής της κυρίαρχο είναι το μήνυμα για Ελευθερία και ανθρώπινη ακεραιότητα.

«Το Βήμα» ενόψει της παράστασης συνομίλησε με τη δημιουργό της, χορογράφο θεατρολόγο και Capoeira Professora Κάλλια Θεοδοσιάδη αλλά και την βοκαλίστρια – ερευνήτρια Αγγελική Τουμπανάκη που συμμετέχει επί σκηνής με αυτοσχεδιασμούς και φωνητικές ενορχηστρώσεις με live looping.

«Αντίσταση και Ελευθερία»

«Η Capoeira συνδέεται με την Αντιγόνη του Σοφοκλή σε ένα βαθύτερο, ουσιαστικό επίπεδο που αφορά την έννοια της αντίστασης, της ελευθερίας και της πολιτικής πράξης. Η Capoeira γεννήθηκε μέσα σε συνθήκες σκλαβιάς και καταπίεσης ως εργαλείο επιβίωσης, αντίστασης και διατήρησης της πολιτισμικής μνήμης των Αφρικανών σκλάβων στη Βραζιλία. Αντίστοιχα, η Αντιγόνη αποτελεί παγκόσμιο σύμβολο αντίστασης απέναντι στην αυθαίρετη εξουσία και υπερασπίζεται το ηθικό δίκαιο θυσιάζοντας τη ζωή της», μάς λέει η Κάλια Θεοδοσιάδη «μητέρα» αυτής της παράστασης.

«Γάμος» Τεχνών

«Η τέχνη της μουσικής, του χορού και του θεάτρου συνομιλούν με την αφροβραζιλιάνικη πολιτιστική έκφραση της Capoeira και το αρχαίο δράμα της Αντιγόνης του Σοφοκλή. Η Capoeira αναδεικνύεται ως εργαλείο που αξιοποιεί όλα τα εκφραστικά μέσα του ερμηνευτή επί σκηνής (ηθοποιού, τραγουδιστή, χορευτή)», συμπληρώνει.

Η πολυμορφική διάσταση της Capoeira

«Η πολυμορφική της διάσταση προτείνει νέες μορφές κινησιολογίας και μουσικής στο χορό της αρχαίας τραγωδίας και νέες τεχνικές σωματικής και ταυτόχρονα λεκτικής προσέγγισης στο διαλογικό-συγκρουσιακό μέρος», περιγράφει.

Οσον αφορά τη διαδρομή που διένυσε από τη σύλληψη μέχρι την πραγμάτωση αυτής της παράστασης η δημιουργός αναφέρεται στη μεθοδολογία που ακολούθησε και τα εργαλεία που επιστράτευσε για να φτάσει στο καλλιτεχνικό της ζητούμενο.

«Η διαδρομή από τη σύλληψη έως την εκτέλεση της παράστασης Αντί-γονοι υπήρξε μια μακρόχρονη και πολυεπίπεδη διαδικασία καλλιτεχνικής έρευνας. Η μεθοδολογία βασίστηκε στη βιωματική προσέγγιση του αρχαίου δράματος μέσω της Capoeira με εργαλεία την κινησιολογία, τη χορογραφία, τη μουσική, το τραγούδι και το ποιητικό κείμενο.

Κεντρικός άξονας της έρευνας υπήρξε η δύναμη του τελετουργικού και οι κοινές αναφορές των παραστασιακών δρωμένων, μέσα από τη συνομιλία της Capoeira και των τελετουργικών στοιχείων του αρχαίου θεάτρου».

«Σώμα – φωνή – τραγούδι»

Οσον αφορά τον τελικό στόχο της πρωτότυπης αυτής καλλιτεχνικής προσέγγισης η δημιουργός αναφέρει:

«Στόχος ήταν ο συγκερασμός του αρχαιοελληνικού και του αφροβραζιλιάνικου πολιτισμού στο πλαίσιο μιας διαπολιτισμικής θεατρικής πρακτικής που θα αναδείκνυε νέες αναγνώσεις του μύθου της Αντιγόνης.

Η Capoeira χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο ολιστικής προσέγγισης του αρχαίου δράματος, αξιοποιώντας όλα τα εκφραστικά μέσα του ερμηνευτή – σώμα, φωνή και τραγούδι – ενώ το jogo (παιχνίδι της Capoeira) αποτέλεσε ένα πρωτότυπο εργαλείο για την προσέγγιση του διαλογικού και συγκρουσιακού μέρους της τραγωδίας.

Παράλληλα, ο τομέας της μουσικής λειτούργησε ως βασικό πεδίο σύνδεσης διαφορετικών πολιτισμικών στοιχείων, ενισχύοντας τη διαπολιτισμική συνομιλία.

Το σύνολο αυτής της ερευνητικής διαδικασίας κατέληξε στη δημιουργία μιας καλλιτεχνικά πρωτότυπης παράστασης, η οποία επανερμηνεύει την Αντιγόνη μέσα από ένα σύγχρονο, τελετουργικό και διαπολιτισμικό θεατρικό γεγονός», καταλήγει η δημιουργός.

«Μνήμες Γης και Λαών»

Το Βήμα συνομίλησε και με την Αγγελική Τουμπανάκη, βοκαλίστρια – ευρευνήτρια που εξερευνά και διδάσκει τον μηχανισμό της φώνησης, μελετά εννοιολογικά και βιωματικά τις δυνατότητες της ανθρώπινης φωνής που συμμετέχει στην παράσταση.

Οπως αναφέρει, «Η παράσταση «αντί-γονοι» αποτελεί μια διαπολιτισμική συνάντηση, ένα ολιστικό, τελετουργικό θέατρο όπου φωνές και σώματα μοιράζονται τον κύκλο, αντιστέκονται και διασταυρώνουν μνήμες Γης και Λαών.

Στους αντί-γονους, η φωνή μου γίνεται πεδίο συνάντησης: αυτοσχεδιάζω, πλέκω πολυφωνικές υφές και ηχοτοπία με loops, συνομιλώντας με την βαθιά ritual και ενωτική ενέργεια της Capoeira και τη θρηνητική αλλά και ανυπότακτη μορφή της Αντιγόνης.»

Οι συντελεστές της παράστασης «Αντί-γονοι»

– Τη σύλληψη, σκηνοθεσία και χορογραφία υπογράφει η Κάλλια Θεοδοσιάδη, χορογράφος- θεατρολόγος με εξειδίκευση στο σωματικό θέατρο και την Capoeira.

– Τη μουσική συνέθεσε ο βραβευμένος συνθέτης και τραγουδοποιός Κώστας Χαριτάτος, με πολυετή παρουσία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και τη δισκογραφία.

– Η θεατρολόγος και δραματουργός Μαρία Σικιτάνο, σύμβουλος δραματουργίας στην Ορεστία του Θεόδωρου Τερζόπουλου ανέλαβε τη μετάφραση της διασκευής και τη δραματουργική καθοδήγηση

– Σκηνοθετικά συνεργάστηκε η κινησιολόγος-θεατρολόγος Λέτα Αμπαζή

– Τον σχεδιασμό φωτισμών υπογράφει ο Γιάννης Ζέρβας

Στην παράσταση συμμετέχουν:

– η βοκαλιστρια περφορμερ Αγγελική Τουμπανάκη,

– η Ελίνα Τσίμπρου καθηγήτρια Σύγχρονου χορού στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης χορεύτρια και χορογράφος με συμμετοχές στην ΕΛΣ και διεθνή φεστιβάλ,

– η Χριστιάνα Σαρασίδου, χορεύτρια και δημιουργός με πολυετή εμπειρία στην έρευνα του σύγχρονου χορού στη Βραζιλία και χορογράφος στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης

– καθώς και η ίδια η Κάλλια Θεοδοσιάδη

Πληροφορίες Παράστασης

Που: Θέατρο Ροές

Πότε: Πέμπτη 15, 22 & 29 Ιανουαρίου 2026

Ώρα έναρξης: 21:15

Διάρκεια: 70 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Εισιτήρια: 15€ (κανονικό), 12€ (μειωμένο: φοιτητικό, άνω των 65 και ατέλειες), 10€ (ΑΜΕΑ, άνεργοι)

Προσφορά προπώλησης για αγορές έως (10/1): 10€ https://www.more.com/gr-el/tickets/dance/anti-gonoi-sto-theatro-roes