Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Δεκεμβρίου, υποστηρίζοντας ότι αποτελούν ότι η πίεση του προς τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Τζερόμ Πάουελ, για άμεση και ουσιαστική μείωση των επιτοκίων είναι σωστή.

Ο δομικός δείκτης τιμών καταναλωτή σε ετήσια βάση διαμορφώθηκε στο 2,6%, χαμηλότερα από το 2,7% που ανέμεναν οι αγορές, ενώ ο γενικός πληθωρισμός παρέμεινε στο 2,7%, όσο και τον Νοέμβριο. «Έχουμε πολύ χαμηλό πληθωρισμό. Αυτό δίνει στον «πολύ αργοπορημένο Πάουελ» την ευκαιρία να μας κάνει μια ωραία, μεγάλη μείωση επιτοκίων», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους, ενώ νωρίτερα με ανάρτησή του είχε γράψει ότι τα στοιχεία σημαίνουν πως ο Πάουελ «πρέπει να μειώσει τα επιτόκια, και μάλιστα σημαντικά».

Καμπανάκι για την σύγκρουση Τραμπ – Πάουελ

Ωστόσο, οι τιμές αυξήθηκαν σε μηνιαία βάση τον Δεκέμβριο, εξέλιξη που ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι η Fed θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στη συνεδρίαση του Ιανουαρίου. Η σύγκρουση Τραμπ – Πάουελ συνεχίζεται, την ώρα που κεντρικοί τραπεζίτες και κορυφαίοι παράγοντες των αγορών προειδοποιούν ότι η πολιτική πίεση στη Fed και η ποινικής διαδικασίας κατά του κεντρικού τραπεζίτη των ΗΠΑ απειλεί την αξιοπιστία των αμερικανικών θεσμών και θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερες αποδόσεις ομολόγων και αυξημένη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές.

Την ίδια ώρα σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία από τις αγορές ομολόγων, οι αποδόσεις στην ευρωζώνη κινήθηκαν ανοδικά, με το γερμανικό δεκαετές να φθάνει το 2,82%, ενώ η απόδοση του αμερικανικού δεκαετούς υποχώρησε στο 4,18% μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό. Αναλυτές επισημαίνουν ότι η συνεχιζόμενη αντιπαράθεση Τραμπ – Πάουελ ενδέχεται να ενισχύσει τις ανησυχίες για την ανεξαρτησία της Fed και να επιταχύνει τη στροφή επενδυτών εκτός αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων.