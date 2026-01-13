Αντιδράσεις από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Wall Street προκαλεί η έναρξη ποινικής έρευνας κατά του προέδρου της FED Τζερόμ Πάουελ, με τους διευθύνοντες σύμβουλους των JPMorgan Chase και BNY, να παίρνουν θέση και να εκφράζουν την στήριξή τους στην ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Η έρευνα εις βάρος του Πάουελ προκάλεσε αυτή την εβδομάδα καταδίκες από πρώην προέδρους της Fed, επικρίσεις από σημαντικά στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, αλλά και αντιδράσεις από άλλους κεντρικούς τραπεζίτες.

Παρέμβαση από Ντάιμον, Βινς και Μπάρναμ

«Όλοι όσοι γνωρίζουμε πιστεύουν στην ανεξαρτησία της Fed», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan, Τζέιμι Ντάιμον, σε τηλεδιάσκεψη με δημοσιογράφους. «Αυτό πιθανότατα δεν είναι καλή ιδέα και, κατά τη γνώμη μου, θα έχει τα αντίθετα αποτελέσματα: θα αυξήσει τις πληθωριστικές προσδοκίες και πιθανόν θα οδηγήσει σε υψηλότερα επιτόκια μεσοπρόθεσμα».

Ο Ντάιμον, μία από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες του αμερικανικού επιχειρείν, είχε χαρακτηρίσει και πέρυσι την ανεξαρτησία της Fed «απολύτως κρίσιμη».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο διευθύνων σύμβουλος της BNY, Ρόμπιν Βινς, προειδοποίησε για τις αρνητικές συνέπειες που θα είχε η υπονόμευση της ανεξαρτησίας της κεντρικής τράπεζας.

«Οι ανεξάρτητες κεντρικές τράπεζες, με τη δυνατότητα να χαράσσουν νομισματική πολιτική προς το μακροπρόθεσμο συμφέρον της χώρας, αποτελούν μια παγιωμένη πρακτική που βλέπουμε σε όλο τον κόσμο εδώ και πολύ καιρό», δήλωσε.

«Ας μην κλονίσουμε τα θεμέλια της αγοράς ομολόγων και ας μην κάνουμε κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε άνοδο των επιτοκίων, επειδή θα δημιουργηθεί έλλειμμα εμπιστοσύνης στην ανεξαρτησία της Fed», πρόσθεσε.

«Η απώλεια της ανεξαρτησίας της Fed τείνει να οδηγεί σε πιο απότομες καμπύλες αποδόσεων και σε άλλες βλάβες για τη δυναμική της οικονομίας», δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής της JPMorgan, Τζέρεμι Μπάρναμ. «Το μεγαλύτερο διακύβευμα είναι η ζημιά στις προοπτικές της αμερικανικής οικονομίας και, ειλικρινά, στη σταθερότητα της παγκόσμιας οικονομίας».

Ο Τραμπ απαιτεί από τη Fed να μειώσει δραστικά τα επιτόκια από τότε που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο το 2025, κατηγορώντας τη νομισματική πολιτική ότι φρενάρει την ανάπτυξη, ενώ έχει αφήσει να εννοηθεί δημόσια ακόμη και το ενδεχόμενο αποπομπής του Πάουελ, παρά τις νομικές εγγυήσεις που θεωρητικά προστατεύουν τον πρόεδρο της Fed.

Τι λέει ο Πάουελ

Ο Πάουελ αποκάλυψε αργά την Κυριακή ότι η Fed έχει λάβει κλητεύσεις από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, τις οποίες χαρακτήρισε «πρόσχημα» για την άσκηση προεδρικής επιρροής στη νομισματική πολιτική. Τυπικά, η ποινική έρευνα αφορά την ανακαίνιση του κτιρίου της κεντρικής τράπεζας.

Αν και η θητεία του Πάουελ ως προέδρου λήγει τον Μάιο, έχει το δικαίωμα να παραμείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Fed έως τις 31 Ιανουαρίου 2028, στερώντας από τον πρόεδρο τη δυνατότητα να ορίσει ακόμη ένα μέλος στο επταμελές συμβούλιο πριν από το τέλος της θητείας του.