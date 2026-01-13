Την στήριξη τους στον πρόεδρο της FED Τζερόμ Πάουελ με αφορμή την ποινική διαδικασία που κινήθηκε εις βάρος του έδειξαν με κοινή δήλωση τους η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ και άλλοι οκτώ κεντρικοί τραπεζίτες και αξιωματούχοι χρηματοπιστωτικών θεσμών.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρουν: «Στεκόμαστε αλληλέγγυοι στο Ομοσπονδιακό Αποθεματικό Σύστημα και στον πρόεδρό του Τζερόμ Χ. Πάουελ. Η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της σταθερότητας των τιμών, της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής σταθερότητας προς το συμφέρον των πολιτών που εξυπηρετούμε. Είναι επομένως ζωτικής σημασίας να διατηρηθεί αυτή η ανεξαρτησία, με πλήρη σεβασμό στο κράτος δικαίου και τη δημοκρατική λογοδοσία. Ο πρόεδρος Πάουελ έχει υπηρετήσει με ακεραιότητα, εστιάζοντας στην αποστολή του και με αταλάντευτη δέσμευση στο δημόσιο συμφέρον. Για εμάς, είναι ένας σεβαστός συνάδελφος που χαίρει της υψηλότερης εκτίμησης από όλους όσους έχουν συνεργαστεί μαζί του.»

Την δήλωση υπογράφουν, εκτός από την Κριστίν Λαγκάρντ, οι Andrew Bailey, Διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, Erik Thedéen, Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Σουηδίας, Christian Kettel Thomsen, Επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της Δανίας, Martin Schlegel, επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της Ελβετίας, Michele Bullock, διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Αυστραλίας, Tiff Macklem, Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Καναδά , Chang Yong Rhee, Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κορέας, Gabriel Galípolo, Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Βραζιλίας, καθώς και οι François Villeroy de Galhau, Πρόεδρος της Τράπεζας Διεθνώς Διακανονισμών (BIS), Pablo Hernández de Cos, Γενικός διευθυντής της ΒΙS.