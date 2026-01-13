Τρεις σκιέρ παρασύρθηκαν σήμερα από χιονοστιβάδες στην Αυστρία και εξ αυτών ένας 13χρονος βρήκε τον θάνατο.

Το άτυχο αγόρι, τσεχικής υπηκοότητας, έκανε σκι μαζί με άλλο παιδί το μεσημέρι στο χιονοδρομικό κέντρο Sportgastein στις αυστριακές Άλπεις. Είχε βγει εκτός πίστας όταν παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα, σύμφωνα με τον Αντρέας Κάντλερ, επικεφαλής των υπηρεσιών ορεινής διάσωσης στο Μπαντ Γκαστάιν.

Μερικά χιλιόμετρα ανατολικότερα, στο Ουντερτάουερν της κεντρικής Αυστρίας, μια σκιέρ και ο σύντροφός της παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα. Ο άνδρας κατάφερε να απεγκλωβιστεί και ανέσυρε τη γυναίκα, η οποία είχε υποστεί ελαφρά τραύματα.

Αρκετές χιονοστιβάδες σημειώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή Βίρμπεργκ κοντά στο Τιρόλο (δυτικά), οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε έναν 58χρονο σκιέρ και προκάλεσαν πολλούς τραυματισμούς.

Το σαββατοκύριακο, έξι σκιέρ έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας χιονοστιβάδων στις γαλλικές Άλπεις.