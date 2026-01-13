Δύο γυναίκες κατηγορούν τον Ισπανό σταρ Χούλιο Ιγκλέσιας ότι τις κακοποίησε σεξουαλικά την περίοδο που εργάζονταν ως εσωτερικές υπάλληλοι στις πολυτελείς κατοικίες του στην Καραϊβική.

Μία οικιακή βοηθός υποστηρίζει ότι πιέστηκε να έχει σεξουαλικές σχέσεις με τον Ιγκλέσιας, περιγράφοντας περιστατικά χαστουκιών, σωματικής και λεκτικής κακοποίησης.

Μία φυσιοθεραπεύτρια, η οποία επίσης εργαζόταν για τον καλλιτέχνη, ανέφερε ότι δέχτηκε ανάρμοστα αγγίγματα, προσβολές και ταπεινώσεις κατά τη διάρκεια της απασχόλησής της, μέσα σε ένα περιβάλλον ελέγχου και συνεχούς παρενόχλησης. Ο Ιγκλέσιας, το τελευταίο διάσημο πρόσωπο που εμπλέκεται στο κίνημα MeToo, αντιμετωπίζει καταγγελίες ότι κακοποίησε τις δύο γυναίκες το 2021, όταν η νεότερη ήταν 22 ετών.

Οι φερόμενες επιθέσεις φέρεται να έλαβαν χώρα στις κατοικίες του στην Πούντα Κάνα, στη Δομινικανή Δημοκρατία, και στο Λάιφορντ Κέι, στις Μπαχάμες. Οι καταγγελίες δημοσιεύθηκαν σήμερα 13/1 ύστερα από κοινή έρευνα της ισπανικής εφημερίδας elDiario.es και του τηλεοπτικού δικτύου Univision.

«Με χρησιμοποιούσε σχεδόν κάθε βράδυ»

Μία από τις φερόμενες ως παθούσες, με το ψευδώνυμο Ρεμπέκα, αναφέρει ότι ο 77χρονος τότε Ισπανός καλλιτέχνης, τη φώναζε συχνά στο δωμάτιό του στο τέλος της βραδιάς.

«Με χρησιμοποιούσε σχεδόν κάθε βράδυ», δήλωσε στο elDiario.es και στο Univision Noticias. «Ένιωθα σαν αντικείμενο, σαν σκλάβα». Ανέφερε επίσης ότι οι φερόμενες σεξουαλικές πράξεις σχεδόν πάντα λάμβαναν χώρα παρουσία ενός άλλου, πιο υψηλόβαθμου μέλους του προσωπικού του σπιτιού.

Ωστόσο, η γυναίκα που η Ρεμπέκα αναγνώρισε ως την πρώτη της προϊσταμένη στη βίλα της Πούντα Κάνα απέρριψε τις καταγγελίες ως «ανοησίες». Η πρώην διαχειρίστρια δήλωσε ότι τρέφει μόνο «ευγνωμοσύνη, θαυμασμό και σεβασμό για τον σπουδαίο καλλιτέχνη», περιγράφοντας τον Ιγκλέσιας ως «ταπεινό, γενναιόδωρο, αληθινό κύριο και ιδιαίτερα σεβαστικό προς όλες τις γυναίκες».