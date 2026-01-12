Μήνυση κατά του γαλλικού σατιρικού περιοδικού Charlie Hebdo κατέθεσαν ένας Ελβετός και η σύζυγός του για το σκίτσο που αφορούσε τη φονική πυρκαγιά σε μπαρ στο θερετρό του Κραν Μοντανά.

Σαράντα άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν όταν το μπαρ τυλίχθηκε στις φλόγες την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Την Παρασκευή, ημέρα της κρατικής κηδείας, το Charlie Hebdo δημοσίευσε ένα σκίτσο που απεικονίζει δύο σκιέρ με τη λεζάντα «Les brûlés font du ski» («Οι καμένοι κάνουν σκι»), λογοπαίγνιο με τον τίτλο γαλλικής κωμωδίας του 1979.

Η μήνυση

Το σκίτσο προκάλεσε οργή στην Ελβετία. Το ζευγάρι κατέθεσε μήνυση κατά του Charlie Hebdo και του σκιτσογράφου Ερίκ Σαλς. Υποστηρίζουν ότι το σχέδιο παραβιάζει την ελβετική ποινική νομοθεσία περί βίαιων εικόνων, καθώς προσβάλλει την αξιοπρέπεια των θυμάτων και υποβαθμίζει την τραγωδία μέσω του χιούμορ.

Το ζευγάρι ζητά τη διεξαγωγή ποινικής έρευνας και, σε περίπτωση καταδίκης, την καταβολή αποζημίωσης σε όλα τα θύματα.

Η διαμάχη έρχεται λίγες ημέρες μετά την 11η επέτειο της τρομοκρατικής επίθεσης στο Charlie Hebdo. Στις 7 Ιανουαρίου συμπληρώθηκαν έντεκα χρόνια από τότε που ένοπλοι σκότωσαν 12 ανθρώπους στα γραφεία του περιοδικού στο Παρίσι το 2015, σε μια επίθεση που συγκλόνισε τη χώρα. Η επέτειος αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τα όρια της σάτιρας και της ελευθερίας της έκφρασης.