Κύμα διεθνούς αγανάκτησης έχει προκαλέσει η είδηση της επερχόμενης εκτέλεσης του 26χρονου διαδηλωτή Ερφάν Σολτανί στο Ιράν, ενώ αυξάνονται οι ανησυχίες για την τύχη όσων έχουν συλληφθεί στις πρόσφατες διαδηλώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες που εξασφάλισε το IranWire, ο Σολτανί κρατείται χωρίς πρόσβαση σε δικηγόρο, ενώ οι Αρχές δεν του έχουν απαγγείλει επίσημες κατηγορίες.

Δεν έχει διεξαχθεί καμία δικαστική ακρόαση στην υπόθεσή του, με την οικογένειά του 26χρονου να δέχεται απειλές ότι αν μιλήσουν δημόσια ή επικοινωνήσουν με τα Μέσα Ενημέρωσης, θα συλληφθούν κι άλλα μέλη της.

Η είδηση δημοσιεύτηκε αρχικά από τον Εμπραχίμ Αλάχ-Μπαχσί, πολιτικό ακτιβιστή που ζει στην εξορία, ο οποίος έγραψε στην πλατφόρμα X: «Ο Ερφάν Σολτανί συνελήφθη την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου και έχει προγραμματιστεί να εκτελεστεί την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου».

View this post on Instagram A post shared by India Today (@indiatoday)

Το χρονικό της σύλληψης

Ο Ερφάν συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου, κοντά στο σπίτι του, στην περιοχή Φαρντίς της Καράτζ. Για τρεις ημέρες η οικογένειά του δεν είχε καμία πληροφορία για το πού βρισκόταν. Την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, πράκτορες ασφαλείας επικοινώνησαν τελικά μαζί τους, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται υπό κράτηση και λέγοντάς τους ότι είχε ήδη καταδικαστεί σε θάνατο.

Ύστερα από επανειλημμένες και απελπισμένες εκκλήσεις, επετράπη στην οικογένεια μία και μοναδική συνάντηση δέκα λεπτών με τον Ερφάν, συνάντηση που οι Αρχές κατέστησαν σαφές ότι προοριζόταν να είναι το τελευταίο τους αντίο πριν από την εκτέλεση της ποινής.

«Η οικογένεια βρίσκεται υπό ακραία πίεση. Ακόμη και ένας στενός συγγενής, που είναι δικηγόρος, προσπάθησε να αναλάβει την υπόθεση, αλλά εμποδίστηκε και απειλήθηκε από πράκτορες ασφαλείας. Του είπαν: “Δεν υπάρχει φάκελος για να εξεταστεί. Ανακοινώσαμε ότι όποιος συλλαμβάνεται στις διαδηλώσεις θα εκτελείται. Η ποινή του Ερφάν είναι Μοχαρέμπεχ (εχθρότητα προς τον Θεό), είναι οριστική και θα εκτελεστεί”» είπε πηγή μιλώντας στο IndiaWire.

Είχε δεχτεί απειλές πριν τη σύλληψη

Ο Ερφάν εργαζόταν στον χώρο της ένδυσης και πρόσφατα είχε προσληφθεί σε ιδιωτική εταιρεία. Όσοι τον γνωρίζουν τον περιγράφουν ως άνθρωπο με πάθος για τη μόδα και το προσωπικό στυλ. Το προφίλ του στο Instagram -ένα από τα λίγα που οι Aρχές δεν έχουν διαγράψει- δείχνει έναν νέο που αγαπούσε τον αθλητισμό.

Η ίδια πηγή πρόσθεσε: «Ο Ερφάν είχε λάβει απειλητικά μηνύματα από πηγές ασφαλείας πριν από τη σύλληψή του, αλλά παρέμεινε προσηλωμένος στις διαδηλώσεις. Είχε πει στην οικογένειά του ότι τον παρακολουθούσαν, όμως αρνήθηκε να υποχωρήσει».

Νομικοί προειδοποιούν για «επιτόπιες εκτελέσεις»

Νομικοί επισημαίνουν ότι το χρονοδιάγραμμα που δόθηκε στην οικογένεια είναι νομικά αδύνατο ακόμη και με βάση τον ίδιο τον ποινικό κώδικα του Ιράν, γεγονός που υποδηλώνει ότι η «ποινή» αποτελεί είτε εργαλείο ψυχολογικού πολέμου είτε εξωδικαστική εκτέλεση.

«Είναι νομικά αδύνατο να συλληφθεί κάποιος και να εκτελεστεί μέσα σε τρεις ημέρες. Ακόμη και με διορισμένο από το κράτος δικηγόρο, το απόλυτο ελάχιστο για μια τέτοια διαδικασία είναι δέκα ημέρες. Αν ο κατηγορούμενος έχει ανεξάρτητο δικηγόρο, απαιτούνται τουλάχιστον τριάντα ημέρες, ώστε να ληφθεί υπόψη και το χρονικό περιθώριο για εφέσεις» είπε ο δικηγόρος Μοχάμαντ Ολιαϊφάρντ.

Ο Ολιαϊφάρντ εξήγησε ότι τέτοια επιταχυνόμενα χρονοδιαγράμματα συνιστούν τον ορισμό των «επιτόπιων δικών» (συνοπτικών εκτελέσεων). «Σε κανένα σημείο του νόμου δεν αναφέρεται ότι ακόμη και μια κατηγορία για Μοχαρέμπεχ μπορεί να εκτελεστεί χωρίς τη δέουσα διαδικασία μέσα σε λίγες ημέρες. Αυτό φαίνεται να είναι μια τακτική εκφοβισμού των οικογενειών των διαδηλωτών».

Νομικοί ειδικοί συνέστησαν στην οικογένεια να καταθέσει επειγόντως αιτήματα στον επικεφαλής δικαστή της επαρχίας και στον εισαγγελέα της Τεχεράνης, προκειμένου να αμφισβητηθούν οι ισχυρισμοί περί επικείμενης εκτέλεσης, παρά τον σοβαρό κίνδυνο αντιποίνων από το κράτος για μια τέτοια κίνηση.

Το IranWire δεν μπορεί να επαληθεύσει ανεξάρτητα τον ακριβή τόπο κράτησης του Ερφάν, αν και η οικογένεια υποψιάζεται ότι κρατείται από την Υπηρεσία Πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC).