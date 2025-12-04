Οι απατεώνες δεν σταματούν να στέλνουν παραπλανητικά μηνύματα βασιζόμενοι σε μια στιγμή απροσεξίας για να καταφέρουν να παγιδεύσουν το θύμα τους.

Ως χρήστες μερικές φορές είναι φυσικό να αμφιβάλλουμε για το άτομο που μας στέλνει κάποιο μήνυμα, πόσο μάλλον που τώρα που πλησιάζουν οι γιορτές οι ηλεκτρονικές αγορές αυξάνονται.

Το Google Lens διαθέτει πλέον μια νέα λειτουργία που επιτρέπει στους χρήστες να υποβάλουν το μήνυμα που έχουν λάβει, ώστε να ελέγξουν αν πρόκειται για απάτη ή όχι αναφέρει σε δημοσίευμά της η Le Soir.

Η εταιρεία του Mountain View πρόσθεσε μία πρακτική λειτουργία στο Google Lens και πλέον μπορούμε να υποβάλουμε το ύποπτο μήνυμα χάρη στη λειτουργία «Circle to Search».

Στο Android αυτό γίνεται σε δύο βήματα: κρατάμε πατημένο το πλήκτρο αρχικής οθόνης και στη συνέχεια περιγράφουμε κυκλικά το κείμενο. Διαφορετικά, αρκεί να τραβήξουμε ένα στιγμιότυπο οθόνης και να ζητήσουμε από την εφαρμογή να το αναλύσει, τόσο σε Android όσο και σε iOS.

Στη συνέχεια, η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει να εντοπίσει αν πρόκειται για απάτη ή όχι. Θα βασιστεί στο περιεχόμενο του μηνύματος και σε διάφορες πληροφορίες που αντλεί από το διαδίκτυο και τέλος θα δώσει την ετυμηγορία της, παρέχοντας παράλληλα μερικές συμβουλές για να μην πέσουμε πέσουμε θύματα. Η λειτουργία βρίσκεται σε φάση σταδιακής διάθεσης σε όλο τον κόσμο.