Η καθημερινότητά μας αποτελείται κυρίως από μικρές, απλές και επαναλαμβανόμενες εργασίες παρά στιγμές μεγαλείου ή λαμπρών ιδεών που θα μας αλλάξουν τη ζωή. Βέβαια, οι μικρές και βαρετές εργασίες μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στη σκέψη και στη δημιουργικότητά μας. Αν και η τεχνητή νοημοσύνη υπόσχεται να μας απαλλάξει από τέτοιου είδους καθήκοντα, η πλήρης εξάλειψή τους ενδέχεται να έχει αρνητικές συνέπειες.

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν μπορεί να λειτουργεί διαρκώς σε υψηλή ένταση. Όταν εκτελούμε εύκολες αγγαρείες, ο νους μπαίνει σε μια κατάσταση «αυτόματου πιλότου», που του επιτρέπει να χαλαρώσει. Σε αυτές τις στιγμές συχνά γεννιούνται ιδέες, λύσεις και ξαφνικές εμπνεύσεις που δύσκολα προκύπτουν όταν είμαστε διαρκώς συγκεντρωμένοι σε απαιτητικές εργασίες.

Οι αγγαρείες λειτουργούν ως νοητικά διαλείμματα. Δημιουργούν κενό χώρο για σκέψη, βοηθούν στην επεξεργασία όσων έχουμε ήδη ακούσει ή μάθει και μειώνουν τον κίνδυνο πνευματικής εξουθένωσης. Χωρίς τέτοιες «ανάσες», η εργασία μετατρέπεται σε μια αδιάκοπη αλυσίδα έντονης συγκέντρωσης, που μπορεί να κουράσει τον νου και να περιορίσει τη δημιουργικότητα.

Αν όλες οι απλές εργασίες αυτοματοποιηθούν και ο χρόνος που εξοικονομείται γεμίσει αποκλειστικά με απαιτητική πνευματική εργασία, οι εργαζόμενοι κινδυνεύουν να εξαντληθούν γρηγορότερα. Αντίθετα, όταν υπάρχει χώρος για χαμηλής έντασης δραστηριότητες ή στιγμές χωρίς εισροές, ο εγκέφαλος έχει την ευκαιρία να χαλαρώσει, να συνδέσει ιδέες και να παράγει καινοτομία.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Aflac, Νταν Άμος, γεμίζει το ημερολόγιό του με χαμηλής έντασης καθήκοντα που θα μπορούσαν να ανατεθούν σε έναν βοηθό ή σε ένα bot. Μετά τις συσκέψεις, αφιερώνει λίγα λεπτά για να επεξεργαστεί τα βασικά σημεία και να αναλογιστεί όσα είπε. Στη συνέχεια, στέλνει χειρόγραφες σημειώσεις σε εργαζομένους.

Αυτές οι πρακτικές σχετίζονται εν μέρει με παλιομοδίτικες συνήθειες και προσωπικές πινελιές. Σχετίζονται όμως και με το να κάνει κανείς νοητικά διαλείμματα, ή να δίνει χώρο στον εαυτό του.

Η προσήλωσή του στα σύντομα διαλείμματα από την απαιτητική δουλειά είναι τόσο ισχυρή, ώστε ο Άμος – ένας άνθρωπος που κερδίζει περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο – αρνήθηκε πρόσφατα να πληρώσει λίγα επιπλέον δολάρια για την έκδοση μιας streaming υπηρεσίας χωρίς διαφημίσεις.

Οι διαφημίσεις, είπε, προσφέρουν λίγο χρόνο για να σκεφτεί αυτό που μόλις παρακολούθησε, να πάρει ένα σνακ από το ψυγείο ή να βγάλει τον σκύλο έξω.

Ο Ρότζερ Κίρκνες, διευθύνων σύμβουλος της startup λογισμικού Convictional, πιστεύει πως ο σπόρος μιας ανακάλυψης μπορεί να φυτρώσει αν οι εργαζόμενοι «ζεστάνουν» τον εγκέφαλό τους με λίγες αγγαρείες, όπως το καθάρισμα των εισερχομένων. Το να βουτήξει κανείς κατευθείαν σε μια λίστα μεγάλων εκκρεμοτήτων αφήνει ελάχιστο χρόνο στις ιδέες να ωριμάσουν.

Πιστεύει ότι αυτό οφείλεται εν μέρει στο ότι η ΑΙ αφαίρεσε τόση πολλή «αγγαρεία» από την καθημερινότητά τους, ώστε οι μέρες τους γέμισαν με σκέψη υψηλού επιπέδου – και τελικά εξουθενώνονταν.