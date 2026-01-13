Την εμπλοκή και άλλων ατόμων στον πρώτο ή ακόμη και σε έναν δεύτερο ξυλοδαρμό, ζητούν να ερευνηθεί οι γονείς του 17χρονου στις Σέρρες, ενδεχόμενο που φαίνεται να στηρίζει και ο συνήγορος του κατηγορούμενου, επικαλούμενος τα στοιχεία που προκύπτουν από τα προκριματικά πορίσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Μιλώντας στο Mega, η υπεράσπιση του 16χρονου επανέλαβε τα ευρήματα της νεκροψίας – νεκροτομής, τα οποία αφορούν κρανιοεγκεφαλικές και θωρακικές κακώσεις, εκ των οποίων, ρήξη αορτής και καρδιακού τοιχώματος, με τη ρήξη αορτής να επιφέρει θάνατο μέσα σε τρία λεπτά, όπως απαντά η ιατρική επιστήμη. Σύμφωνα με τον δικηγόρο, αποκλείεται ο ξυλοδαρμός τον οποίο αποδέχεται ο 16χρονος, να προκάλεσε τον θάνατο. Μάλιστα, ο κ. Βονικάκης άφησε υπόνοιες για την εξέλιξη της αστυνομικής έρευνας, που θα προκύψει από το στίγμα των τηλεφώνων.

Το σενάριο της συμμετοχής και σε δεύτερο ξυλοδαρμό

Οι γονείς του 17χρονου θύματος αναζητούν εάν συμμετείχαν κι άλλοι στον γνωστό ξυλοδαρμό και απευθύνουν έκκληση να μιλήσουν οι μάρτυρες, γιατί η πλευρά του φερόμενου δράστη υποστηρίζει ότι ο 17χρονος φέρεται να είχε μπλέξει και σε άλλο καυγά.

Στο Mega σήμερα, ο Σταύρος Μπαλάσκας δήλωσε ότι ενδεχομένως να υπήρξε και δεύτερη ενέδρα στον ανήλικο. Μάλιστα, άφησε να εννοηθεί ότι ερευνάται εάν ο 16χρονος ήταν και σε αυτήν ή όχι.

Μέχρι στιγμής πάντως, δεν προκύπτει δεύτερη ενέδρα από την έως τώρα αστυνομική έρευνα.