Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας έφτασε λίγο μετά τις 12:30 στο Δικαστικό Μέγαρο Σερρών ο 16χρονος που κατηγορείται για τον φονικό ξυλοδαρμό του 17χρονου, σε κεντρικό σημείο της πόλης. Ο ανήλικος, που ομολόγησε τα χτυπήματα στο θύμα, θα περάσει το κατώφλι της ανακρίτριας προκειμένου να απολογηθεί.

Μέσω των social media τις προηγούμενες ώρες υπήρξε κάλεσμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης στην οικογένεια του 17χρονου. Φίλοι και συγγενείς του αδικοχαμένου ανήλικου, ανάμεσά τους και η αδερφή του, σήκωσαν πλακάτ, μεταξύ των οποίων και δύο με τα μηνύματα «Για ένα παιδί που δεν πρόλαβε να ζήσει» και «17 χρονών ζητούσε ζωή, όχι σιωπή» αναφέρει η voria.gr.

Εν τω μεταξύ, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε προληπτικές προσαγωγές γύρω από τα δικαστήρια. Μάλιστα, μεταξύ των προσαχθέντων βρίσκεται και ο αδελφός του δράστη, τον οποίον αστυνομικοί προσήγαγαν από το σπίτι του με την αιτιολογία της εξακρίβωσης στοιχείων.

Σύμφωνα με τη μητέρα του κατηγορούμενου, ο αδελφός του βρισκόταν με έναν φίλο του στο σπίτι και έφευγαν από εκεί για να κατευθυνθούν προς το δικαστικό μέγαρο Σερρών. Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ εκεί, οι δύο ανήλικοι προσήχθησαν. Όπως καταγγέλλει η μητέρα του 16χρονου και του προσαχθέντα, Ελένη Μοσχοπούλου, «τους πήραν μέσα επίτηδες, για εξακρίβωση στοιχείων. Αυτό έγινε εσκεμμένα, αυτό είναι αντίποινα. Τους θέλουν και τους δύο σε μια κόλλα χαρτί», κατήγγειλε η μητέρα τους.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Ο 16χρονος διώκεται για ανθρωποκτονία με δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Προανακριτικά, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι κατάφερε χτυπήματα στο θύμα, με αφορμή μία κοπέλα.

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα έδειξαν βαρύτατες κακώσεις σε όλο το σώμα του 17χρονου θύματος. Μεταξύ άλλων, η έκθεση που συντάχθηκε από τον ιατροδικαστή και ενσωματώθηκε στη δικογραφία, περιγράφει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη εσωτερικών οργάνων στη σορό του ανήλικου, η κηδεία του οποίου πραγματοποιήθηκε σε κλίμα οδύνης.