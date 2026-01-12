Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα, για την υπόθεση του θανάσιμου ξυλοδαρμού του 17χρονου, από 16χρονο, στις Σέρρες, διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος. Η εισαγγελική έρευνα συνδέεται με τις αναφορές που είχε κάνει «Το Χαμόγελο του Παιδιού», κατόπιν σχετικών καταγγελιών, για τις συνθήκες διαβίωσης του ανήλικου κατηγορούμενου.

Όπως έγινε γνωστό, ο κ. Νικολόπουλος ζήτησε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών να παραγγείλει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, έτσι ώστε να διακριβωθούν ενδεχόμενες παραλείψεις των αρμόδιων φορέων, που επιλήφθηκαν των αναφορών που έκανε «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Κατά πληροφορίες, στο πλαίσιο της έρευνας θα εξεταστεί, εάν στοιχειοθετείται το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.

Υπενθυμίζεται, ότι ο 16χρονος απολογήθηκε, την περασμένη Παρασκευή, ενώπιον της ανακρίτριας Σερρών για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Με σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οδηγήθηκε σε κατάστημα κράτησης ανηλίκων.

Οι καταγγελίες της οικογένειας του 17χρονου

Στο μεταξύ, νέα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, στηρίζουν το σενάριο εμπλοκής κι άλλων προσώπων, καθώς και δεύτερου ξυλοδαρμού του θύματος, στο υπόγειο της πολυκατοικίας όπου βρέθηκε νεκρός.

Στο Mega μίλησε η αδερφή του Άγγελου, η οποία κάνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι να μιλήσει, και να μη φοβηθεί.

«Θέλω απλά να πω την αλήθεια μου γιατί πονάμε, δεν μπορεί κανείς να μας καταλάβει πόσο πονάμε. Θέλω σίγουρα να μάθω τι επακριβώς έχει γίνει, την απόλυτη αλήθεια, για το τι έγινε, τι συνέβη στον αδερφό μου. Να παρακαλέσω οποιονδήποτε άνθρωπο δημόσια, χωρίς να φοβάται, αν ξέρει το οτιδήποτε, την παραμικρή λεπτομέρεια, να μιλήσει, γιατί ακούμε καθημερινά πολλά πράγματα και κοντεύουμε να τρελαθούμε. Και θέλω να σταθώ και στο ότι κανείς δεν τον προστάτευσε τον αδερφό μου, κανείς. Δηλαδή αυτός ο δολοφόνος κυκλοφορούσε ελεύθερος και ο αδερφούλης μου ο μικρός, μόλις 17, δεν προστατεύτηκε από κανέναν. Το κράτος οφείλει να προστατεύει τον κάθε άνθρωπο και τον αδερφό μου και δεν τον προστάτεψε κανείς, έφυγε αβοήθητος. Γιατί αυτός ο δολοφόνος κυκλοφορούσε ελεύθερος, ο επικίνδυνος δολοφόνος».

«Θα μπορούσαν να έχουν ένα αντικείμενο, όπως σιδερογροθιά»

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, μιλώντας στις «Εξελίξεις Τώρα», είπε πως τα χτυπήματα στον 17χρονο ήταν τόσο άσχημα, που ενδεχομένως να μην έγιναν μόνο με τα χέρια.

«Ο 17χρονος ήταν μαζί με τρεις φίλους του. Η εικόνα του ήταν πολύ άσχημη, γι’ αυτούς που τον είδαν το λέω. Είχε σπασμένη μύτη, κόψιμο στα χείλι και σπασμένα δόντια. Αυτό σημαίνει πως δεν τον χτύπησαν με τα χέρια. Θα μπορούσαν να έχουν ένα αντικείμενο, όπως σιδερογροθιά. Είχε αμυχές στα χέρια του. Τα στοιχεία από τις κάμερες έδειξαν πως το παιδί πάει στο πρακτορείο, γυρνάει με τους φίλους του, τον αφήνουν απέξω, μπαίνει στον προαύλιο χώρο μόνο του. Δεν μπαίνει κανένας άλλος πέρα από κάποιους delivery. Σιδερογροθιά δε βρέθηκε».