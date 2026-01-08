Αύριο, Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθεί ο 16χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 17χρονο στις Σέρρες.

Νωρίς το πρωί σήμερα τον επισκέφτηκαν στα κρατητήρια ο αδελφός και η μητέρα του, οι οποίοι μίλησαν στην κάμερα του Live News.

«Ζητώ συγχώρεση από την οικογένεια»

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται ο 16χρονος, ο οποίος παραδέχεται ότι τον χτύπησε στα πόδια και το κεφάλι, όχι όμως σε τέτοιο βαθμό ώστε να τον σκοτώσει.

Ο ίδιος μίλησε στο Live News μέσα από τα κρατητήρια: «Άμα το παιδί έφυγε από τα χέρια μου, ζητάω για αρχή συγχώρεση από την οικογένεια. Αν και δεν είναι κάτι αυτό. Και από ό,τι πληροφορίες έχω λάβει μέχρι στιγμής, κάτι λένε για τραύματα στο στομάχι. Εγώ στο στομάχι το παιδί ποτέ δεν το βάρεσα. Κάτι λένε ότι οδηγούσε ένα αμάξι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Πάντως, εγώ έμαθα πως 1.30 η ώρα ήταν έξω το παιδί. Εγώ 1.30 η ώρα ήμουν σπίτι μου.

»Άμα όντως έφυγε από τα χέρια μου, ζητάω ένα μεγάλο συγνώμη από την οικογένεια για αρχή και μετά από τον Θεό. Δεν είναι η φυλακή. Είναι οι τύψεις στο κεφάλι μου. Ότι αν έφυγε όντως το παιδί από τα χέρια μου».

Απαντώντας σε ερώτηση για το ένα όλα όσα συνέβησαν έγιναν εξαιτίας μιας κοπέλας, απάντησε: «Ισχύει ναι. Τώρα εγώ δεν ήθελα να γίνει έτσι όπως έγινε. Αλλά τώρα έγινε το κακό»

Αυτό αναμένεται να υποστηρίξει και ενώπιον της ανακρίτριας, με την κατηγορία που τον βαραίνει να είναι εκείνη της ανθρωποκτονίας με δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Σοκάρουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής

Τα ευρήματα του ιατροδικαστή πάντως σοκάρουν. Φανερώνουν την αγριότητα της επίθεσης με το θύμα να φέρει εκτός από κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη οργάνων.

Ο θείος του παιδιού που έχασε τόσο άδικα την ζωή του μίλησε αποκλειστικά στο Live News: «Ήταν ευγενικό παιδί. Ήταν καθαρό. Είχε αρχές και από την μάνα του και από τον πατέρα του. Δεν φαινόταν του δρόμου το παιδί ή να προκαλούσε μαγκιές και τέτοια. Δεν ήταν τέτοιο παιδί, όχι. Ήταν καλός και στο σχολείο και είχε τώρα τελευταία και βλέψεις, που θα έβγαζε το λύκειο, να πάει στο εμπορικό ναυτικό να σπουδάσει, να κάνει καριέρα».

Και ο θείος του 17χρονου πάντως θεωρεί πως στη δολοφονική επίθεση στον ανιψιό του συμμετείχαν και άλλα άτομα.

«Δεν ήταν ένα και δύο χτυπήματα. Και δεν ήταν από ένα άτομο, πέντε προσαγωγές έχω ακούσει ότι έκαναν. Τώρα πόσα άτομα τον χτυπούσαν, δεν ξέρω», είπε.

Ο 17χρονος γύρισε σπίτι άγρια χτυπημένος, όμως δεν ήθελε να ανησυχήσει τους γονείς του κι έτσι αποφάσισε να κατέβει στο υπόγειο του διαμερίσματος. Αποτέλεσμα να ξεψυχήσει λίγη ώρα αργότερα, όπου τον βρήκαν το επόμενο πρωί τα αδέλφια του.

«Είναι ψέματα όλα όσα λένε για εμάς»

Τις δικές της απαντήσεις για το δύσκολο οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωνε ο 16χρονος έδωσε η μητέρα του ανήλικου. Ισχυρίστηκε πως όταν η πρόνοια επισκέφτηκε το σπίτι τους τα βρήκε όλα άψογα.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» πάντως είχε στείλει κατεπείγουσα αναφορά στον εισαγγελέα για τον 16χρονο από το 2022 καταγγέλλοντας ένα ιδιαιτέρως προβληματικό περιβάλλον.

Η μητέρα του 16χρονου δίνει τη δική της απάντηση μέσω της εκπομπή σε όλα όσα έχουν ειπωθεί.

«Δεν ήταν παραμελημένα τα παιδιά μου. Για άλλο λόγο μου έστειλαν την Πρόνοια. Η ίδια μου η αδελφή μου έκανε την καταγγελία. Δύο μήνες δεν είχαμε ρεύμα το καλοκαίρι αλλά πήγαιναν στον παππού και τη γιαγιά. Μου άφησε χρέη ο σύζυγός μου όταν πέθανε. Η επιμελήτρια ανηλίκων ερχόταν και έβλεπε τα παιδιά. Δεν μου τα πήραν. Φυσικά έχω ευθύνη, έπρεπε να βάλω όρια πιο νωρίς. Δεν είχε δώσει δείγματα ποτέ ο μικρός. Δεν το περίμενα. Εγώ είχα θέματα με τα ναρκωτικά αλλά έμεινα καθαρή όσο μεγάλωνα τα παιδιά. Και τα δύο μου παιδιά τα επιβλέπουν από επιμελήτρια. Δεν χτύπησα ποτέ τα παιδιά μου, τα μεγάλωσα με ελευθερία και δεν έπρεπε».