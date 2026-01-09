Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 16χρονος που κατηγορείται για τον φονικό ξυλοδαρμό εις βάρος του 17χρονου, το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, στην πόλη των Σερρών.

Ο ανήλικος κατηγορούμενος, που διώκεται για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, απολογήθηκε σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας Σερρών και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα αποφασίστηκε να του επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής κράτησης.

Προανακριτικά, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι κατάφερε χτυπήματα στον παθόντα, με αφορμή μία κοπέλα.

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα έδειξαν βαρύτατες κακώσεις σε όλο το σώμα του 17χρονου θύματος. Μεταξύ άλλων, η έκθεση που συντάχθηκε από τον ιατροδικαστή και ενσωματώθηκε στη δικογραφία, περιγράφει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη εσωτερικών οργάνων στη σορό του ανήλικου, η κηδεία του οποίου πραγματοποιήθηκε τα προηγούμενα 24ωρα σε κλίμα οδύνης.

Σύμφωνα με τη μητέρα του κατηγορούμενου, ο αδελφός του κατηγορούμενου βρισκόταν με έναν φίλο του στο σπίτι και έφευγαν από εκεί για να κατευθυνθούν προς το δικαστικό μέγαρο Σερρών.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ εκεί, οι δύο ανήλικοι προσήχθησαν. Όπως καταγγέλλει η μητέρα του 16χρονου και του προσαχθέντα, «τους πήραν μέσα επίτηδες, για εξακρίβωση στοιχείων. Αυτό έγινε εσκεμμένα, αυτό είναι αντίποινα. Τους θέλουν και τους δύο σε μια κόλλα χαρτί», κατήγγειλε η μητέρα τους.

Το ποινικό παρελθόν του 16χρονου

Στις 27/07/2023 προσήχθη στο Α.Τ. Σερρών, στις 17/06/2024 συνελήφθη για κατοχή μικροποσότητας κάνναβης (0,32γρ), στις 21/06/2024 προσήχθη στην Υ.Α. Σερρών, στις 19/11/2024 προσήχθη στην Υ.Α. Σερρών και στις 25/03/2024 συνελήφθη για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και κλοπή από κοινού με άλλους δύο δράστες.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, το 2024 που συνελήφθη για πρώτη φορά, κινήθηκε η διαδικασία αφαίρεσης της επιμέλειας από την μητέρα και ανάθεσης της σε άλλα συγγενικά πρόσωπα, ωστόσο η μητέρα αρνήθηκε και έκτοτε του έχει επιβληθεί το αναμορφωτικό μέτρο της διοικητικής επιμέλειας από την Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής Σερρών του Υπουργείου Δικαιοσύνης.