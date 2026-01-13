5 το πρωί: Αγρότες, κυβέρνηση σε αδιέξοδο – Όροι στον διάλογο ΗΠΑ, Ιράν – Η γρίπη πιέζει τα νοσοκομεία
Σε ναυάγιο κατέληξε το πρώτο ραντεβού των αγροτών με την κυβέρνηση, με την τελευταια να διαμηνύει στους αγροτοσυνδικαλιστές ότι αν κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους θα εφαρμοστεί ο νόμος.
1
Ναυάγιο στον διάλογο κυβέρνησης - αγροτών και προειδοποίηση για κλιμάκωση
- Τα μπλόκα λένε «όχι» στο Μαξίμου υπό τους κυβερνητικούς όρους: Οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι και οι αλιείς που συμμετέχουν στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων αποφάσισαν να μην προσέλθουν στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, καθώς, όπως τονίζουν στο «Βήμα», η κυβέρνηση δεν αποδέχθηκε τους όρους τους για τη σύνθεση των αντιπροσωπειών και τον τρόπο διεξαγωγής του διαλόγου.
- Δύο γραμμές και αντικρουόμενες αφηγήσεις: Κυβερνητικά στελέχη διαψεύδουν ότι προτάθηκαν διαδοχικές συναντήσεις ανά κλάδο και υποστηρίζουν πως έγιναν προσπάθειες για δύο συναντήσεις με διαφορετικά μπλόκα. Για αυτό και όπως όλα δείχνουν τα αποσχιθέντα μπλόκα θα βρεθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διεμήνυε, ότι δεν γίνονται δεκτά τελεσίγραφα και ότι δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα πέραν όσων έχουν ήδη εξαγγελθεί.
- Προετοιμασία για δυναμικές κινητοποιήσεις: Με τον διάλογο να οδηγείται σε αδιέξοδο, τα 62 μπλόκα της Πανελλαδικής Επιτροπής δηλώνουν έτοιμα να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, εξετάζοντας σενάρια όπως πανελλαδικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, αποκλεισμό της Αθήνας με τρακτέρ και πολυήμερες δράσεις που αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα.
2
ΗΠΑ-Ιράν: Διάλογος υπό όρους
- Διάθεση για διαπραγματεύσεις υπό όρους: Το Ιράν δηλώνει έτοιμο για διάλογο με τις ΗΠΑ, αλλά μόνο υπό όρους «δίκαιης και αξιοπρεπούς» αντιμετώπισης, απαιτώντας αναγνώριση του δικαιώματος εμπλουτισμού ουρανίου στις δικές του εγκαταστάσεις, ενώ ταυτόχρονα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης.
- Βαθιά δυσπιστία και εμπόδια: Η ανάλυση του CNN επισημαίνει ότι η βαθιά δυσπιστία μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον εμποδίζει ακόμη και την έναρξη συνομιλιών, με αμφότερες τις πλευρές να διαφωνούν για το πυρηνικό πρόγραμμα και τις προθεσμίες, ενώ παραμένει ασαφές ποιος θα αναλάβει την πρωτοβουλία για επανέναρξη του διαλόγου.
- Ανθρωπιστική κρίση και διεθνείς αντιδράσεις: Στους 503 ανέρχονται οι νεκροί διαδηλωτές στο Ιράν μέσα σε δύο εβδομάδες, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαγόρευσε την είσοδο σε όλο το ιρανικό διπλωματικό προσωπικό, καταδικάζοντας την καταστολή και τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
3
Η έξαρση γρίπης πιέζει νοσοκομεία και πολίτες
- Επιδημιολογική εικόνα: Η χώρα βιώνει απότομη αύξηση κρουσμάτων γρίπης και αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV), με εισαγωγές σε ΜΕΘ να εξαπλασιάζονται και δύο θανάτους να καταγράφονται σε ανεμβολίαστους ασθενείς.
- Πίεση στο σύστημα υγείας: Τα μεγάλα νοσοκομεία, όπως ο «Ευαγγελισμός» και το Παίδων «Αγία Σοφία», αντιμετωπίζουν ρεκόρ εισαγωγών και υψηλή προσέλευση ασθενών, ενώ η έλλειψη επαρκούς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας επιτείνει την πίεση και τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις.
- Εμβολιασμοί και πρόληψη: Παρά την πρόσφατη αύξηση των εμβολιασμένων κατά της γρίπης κατά περίπου 100.000 άτομα, οι εμβολιασμοί παραμένουν χαμηλοί, με έμφαση στην ανάγκη να προστατευτούν οι ευπαθείς ομάδες και τα παιδιά, ενώ επιστήμονες προειδοποιούν για πιθανό νέο κύμα κρουσμάτων με το άνοιγμα των σχολείων.
4
Η Μαρία Καρυστιανού για το νέο κόμμα: Θα συμμετέχουμε στις εκλογές
- Συμμετοχή στις εκλογές με ολοκληρωμένο πρόγραμμα: Η Μαρία Καρυστιανού τόνισε ότι «δεν υπάρχει βιασύνη» για την ίδρυση του νέου κόμματος και ότι η ανακοίνωση θα γίνει όταν υπάρξει πλήρες και ολοκληρωμένο πρόγραμμα, με στόχο τη «δικαίωση του παιδιού της» και τον αγώνα κατά της διαφθοράς.
- Αντιδράσεις από συγγενείς θυμάτων και εσωτερικές εντάσεις: Εξέφρασε έκπληξη για τις αντιδράσεις συγγενών των θυμάτων του συλλόγου «Τέμπη 2023» απέναντι στην πολιτική της πρωτοβουλία, δηλώνοντας ότι δεν θα ανεχθεί τη στοχοποίηση του αγώνα της.
- Σαφές πολιτικό στίγμα και αποστάσεις από πρόσωπα και κατηγορίες: Ξεκαθάρισε ότι στο νέο κόμμα δεν θα ενταχθούν ενεργοί πολιτικοί, απάντησε στις αιτιάσεις για «ακροδεξιό» πρόσημο και διευκρίνισε ότι ο Νίκος Καραχάλιος δεν υπήρξε σύμβουλός της.
5
Κλειστά σχολεία και τσουχτερό κρύο
- Ποιες μονάδες δεν θα ανοίξουν: Κλειστά θα μείνουν σήμερα Τρίτη 13/1, λόγω της κακοκαιρίας και του παγετού, τα σχολεία στην Αρχαία Ολυμπία (στις περιοχές Λάλα, Δίβρη, Πανόπουλο και Κουμάνι) και στον δήμο Βιάννου στην Κρήτη. Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας στα σχολεία που δεν θα γίνουν μαθήματα θα γίνει τηλεκπαίδευση.
- Έναρξη μαθημάτων μετά τις 9:00: Αργότερα θα ξεκινήσουν τα μαθήματα στη Φλώρινα, το Αμύνταιο, στις Πρέσπες, στην Καστοριά, στον Πολύγυρο, στη Δεσκάτη, στον δήμο Μακρακώμης.
- Παραμένει το κρύο: Το τσουχτερό κρύο θα κρατήσει μέχρι την Τετάρτη. Στη συνέχεια οι θερμοκρασίες θα ανέβουν και θα επανέλθουν στα 15άρια, ενώ από την Κυριακή ο υδράργυρος θα πέσει ξανά.
