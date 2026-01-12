«Δεν υπάρχει βιασύνη» είπε για το νέο κόμμα που έχει προαναγγείλει η Μαρία Καρυστιανού, όταν ρωτήθηκε σχετικά σε εμφάνισή της στον ΑΝΤ1.

Μετά τον θάνατο της κόρης μου, χωρίς να το καταλάβω, μπήκα σε μία αποστολή, γιατί εμένα ο μοναδικός και τελικός σκοπός είναι η δικαίωση του παιδιού μου και φυσικά μέσα από αυτό, η δικαίωση της χώρας, όσον αφορά τα θέματα της διαφθοράς και της διαπλοκής. Όταν είμαστε έτοιμοι κι έχουμε ένα πραγματικά ολοκληρωμένο πρόγραμμα και να πούμε πέντε πράγματα στην κοινωνία για να ζητήσουμε τη στήριξη προκειμένου να τα υλοποιήσουμε, θα ανακοινωθεί», είπε χαρακτηριστικά.

«Το μόνο σίγουρο είναι ότι στις επόμενες εκλογές θα συμμετέχουμε και εμείς», πρόσθεσε η κ. Καρυστιανού.

Η Μαρία Καρυστιανού τόνισε πως προβληματίζεται από το γεγονός ότι αρκετοί από τους συγγενείς των θυμάτων μέλη του συλλόγου «Τέμπη 2023» έχουν ταχθεί εναντίον της απόφασής της να ιδρύσει κόμμα, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν θα ανεχθεί οποιονδήποτε στηλιτεύει τον αγώνα της.

«Ομολογώ ότι εξεπλάγην από αυτά που έχω ακούσει από διάφορους συγγενείς. Βλέπω ξαφνικά κάποιους να μου επιτίθενται και δεν καταλαβαίνω το γιατί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, κάνοντας ειδική αναφορά στα όσα δήλωσε ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, ιδρυτικό μέλος του συλλόγου «Τέμπη 2023», ο οποίος την κατηγόρησε ότι καπηλεύεται την ιστορία και πως «το ταμείο του συλλόγου είναι κρυφό μυστικό», η κ. Καρυστιανού ξεκαθάρισε πως «δε θα ανεχθώ οποιονδήποτε στηλιτεύει τον αγώνα μου. Αγωνίζομαι εναντίον της διαφθοράς που σκότωσε το παιδί μου».

«Αν μου ζητηθεί, θα παραιτηθώ από τον σύλλογο. Παραμένω πιστή σε όσα πρεσβεύει ο σύλλογος», τόνισε.

«Από εμένα δε θα ακούσετε το υβρεολόγιο άλλων προσώπων και των κομμάτων. Θα δείτε πρόγραμμα και λύσεις», υπογράμμισε για τον επικείμενο πολιτικό της σχηματισμό.

Μπλόκο στους ενεργούς πολιτικούς

Η κ. Καρυστιανού επανέλαβε ότι στο πολιτικό της εγχείρημα δεν μπορούν να ενταχθούν ενεργοί πολιτικοί, ευχαρίστησε τον ανεξάρτητο, πλέον, ευρωβουλευτή, Νικόλα Φαραντούρη, για τη στήριξή του στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών.

Σχολιάζοντας τα όσα αιχμηρά έχει δηλώσει ο επικοινωνιολόγος Νίκος Καραχάλιος για εκείνη, η Μαρία Καρυστιανού παραδέχθηκε ότι τον συνάντησε δύο έως τρεις φορές, αλλά ουδέποτε υπήρξε σύμβουλός της. Για τον χαρακτηρισμό του Άδωνι Γεωργιάδη ότι θα είναι ακροδεξιό το κομμα που σχηματίζεται, είπε «να μας πει με τι στοιχεία το χαρακτηρίζει, τι έχω πει που να τοποθετεί την πολιτική μου κίνηση στο χώρο της ακροδεξιάς».

Η γερόντισσα από τη Συρία που μιλάει αραμαϊκά

Από την πλευρά της η συνήγορός της Μαρία Γράτσια υποστήριξε ότι η Μαρία Καρυστιανού δέχεται πόλεμο από το πολιτικό σύστημα, ενώ άφησε αιχμές και για τα ΜΜΕ.

«Συπειρώνεται όλο το σύστημα για να της τραβήξουν το χαλί με παιδαριώδεις τοποθετήσεις. Η δράση της κατατείνει μόνο στο κοινό καλό», τόνισε δικηγόρος που φέρεται να αποτελεί και την εξ απορρήτων της προέδρου του Συλλόγου «Τέμπη 2023», αναφερόμενη στους ισχυρισμούς του Νίκου Καραχάλιου ότι τις δύο γυναίκες καθοδηγεί μια γερόντισσα, από τη Συρία η οποία υποτίθεται ότι μιλάει αραμαϊκά.

Όπως είπε η κ. Γρατσία, πρόκειται για μια «όχι τόσο επιτυχημένη διαστρέβλωση της αλήθειας από τον κ. Καραχάλιο», ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε στο άρθρο 86 του Συντάγματος, την αναθεώρηση του οποίου έχει ζητήσει η κ. Καρυστιανού, ότι η ευρωπαία εισαγγελέας έχει θέσει το θέμα του ακαταδίωκτου των πολιτικών στην Ελλάδα στις δικαστικές αρχές της Κομισιόν, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει κάτι.