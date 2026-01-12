Ανοιχτή στον διάλογο με τις ΗΠΑ, αλλά με τους δικούς της όρους δηλώνει η Τεχεράνη, μέσω του υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

«Δίκαιες και αξιοπρεπείς διαπραγματεύσεις, από θέση ισότητας, με αμοιβαίο σεβασμό και βασισμένες σε αμοιβαία συμφέροντα», δήλωσε ο Αραγτσί σε ομάδα ξένων διπλωματών, σε συνάντηση στην Τεχεράνη. Πρόσθεσε ταυτόχρονα ότι το Ιράν είναι έτοιμο για πόλεμο.

Το βασικό αγκάθι

Ποιο είναι όμως το βασικό εμπόδιο για την επανέναρξη των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν; Η βαθιά δυσπιστία απαντά το CNN σε ανάλυσή του.

Για το Ιράν το «δίκαιο και αξιοπρεπές» σημαίνει ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να αναγνωρίσουν αυτό που η Τεχεράνη θεωρεί εγγενές δικαίωμά της, να εμπλουτίζει ουράνιο εντός του Ιράν, στις δικές της εγκαταστάσεις.

Όμως οι ΗΠΑ λένε ότι ο εμπλουτισμός αποτελεί κόκκινη γραμμή, φοβούμενες ότι οι Ιρανοί ενδέχεται να εργάζονται προς την κατεύθυνση ανάπτυξης πυρηνικών όπλων, αν και η Τεχεράνη έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι επιδιώκει τη στρατιωτικοποίηση του πυρηνικού της προγράμματος.

Ωστόσο, παρότι το ζήτημα του εμπλουτισμού ουρανίου θα ήταν καθοριστικό για την έναρξη συνομιλιών, η βαθιά δυσπιστία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν φαίνεται μέχρι στιγμής να έχει αποτρέψει ακόμη και την έναρξή τους.

Το Ιράν δηλώνει ότι έχασε την εμπιστοσύνη του στην κυβέρνηση Τραμπ αφού δέχθηκε επίθεση από το Ισραήλ, την ώρα που η Ισλαμική Δημοκρατία βρισκόταν σε συνομιλίες με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Οι ΗΠΑ, από την πλευρά τους, θεωρούσαν ότι η πρόοδος προς μια συμφωνία ήταν υπερβολικά αργή. Ο Τραμπ είχε δώσει στο Ιράν προθεσμία περίπου 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας και αργότερα δήλωσε ότι η επίθεση του Ισραήλ σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις πραγματοποιήθηκε ακριβώς όταν η προθεσμία αυτή είχε λήξει.

Τώρα, παρότι και οι δύο πλευρές δείχνουν διάθεση να ξεκινήσουν εκ νέου διαπραγματεύσεις, παραμένει ασαφές ποιος θα είναι πρόθυμος να κάνει την πρώτη κίνηση και να προτείνει τόπο, ημερομηνία και ατζέντα, ώστε να τεθεί ξανά σε κίνηση η διπλωματική διαδικασία.

Στους 503 οι νεκροί

Τουλάχιστον 503 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί μέσα σε λίγο περισσότερο από δύο εβδομάδες αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν, σύμφωνα με το αμερικανικό Human Rights Activists News Agency (HRANA).

Παραμένει ασαφές κατά πόσο ο απολογισμός του HRANA αποτυπώνει πλήρως την έκταση των θυμάτων, δεδομένου ότι οι Αρχές έχουν διακόψει την πρόσβαση στο διαδίκτυο και τις τηλεφωνικές επικοινωνίες.

Απαγόρευση εισόδου στο Ευρωκοινοβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαγορεύει σε όλο το ιρανικό διπλωματικό προσωπικό και εκπροσώπους της Ισλαμικής Δημοκρατίας την είσοδο στις εγκαταστάσεις του, εν μέσω αντικαθεστωτικών διαδηλώσεων στο Ιράν.

Η πρόεδρος Ρομπέρτα Μέτσολα δήλωσε ότι το Κοινοβούλιο δεν θα νομιμοποιήσει ένα καθεστώς που επιβιώνει μέσω βασανιστηρίων, καταστολής και δολοφονιών, τονίζοντας ότι «δεν μπορεί να συνεχιστεί η κατάσταση ως συνήθως».

«Καθώς ο γενναίος λαός του Ιράν συνεχίζει να υπερασπίζεται τα δικαιώματά του και την ελευθερία του, σήμερα πήρα την απόφαση να απαγορεύσω την πρόσβαση σε όλο το διπλωματικό προσωπικό και σε οποιονδήποτε άλλο εκπρόσωπο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν σε όλους τους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», έγραψε η Μέτσολα τη Δευτέρα στην πλατφόρμα X.

Η Μέτσολα τόνισε ότι το Κοινοβούλιο, το οποίο αποτελεί το νομοθετικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «δεν θα συμβάλει στη νομιμοποίηση ενός καθεστώτος που έχει διατηρηθεί μέσω βασανιστηρίων, καταστολής και δολοφονιών». «Δεν μπορεί να συνεχιστεί η κατάσταση ως συνήθως», πρόσθεσε.