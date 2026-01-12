Στα μπλόκα των αγροτών απανωτές είναι οι συσκέψεις για το ποια θα είναι η στάση τους απέναντι στις νέες εξαγγελίες από την κυβέρνηση. Όπως αναφέρουν στο «Βήμα» εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, δεν θέλουν υπό αυτές τις συνθήκες να περάσουν το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου.

Επομένως, η συνάντηση μεταξύ αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων με τον Πρωθυπουργό δε θα πραγματοποιηθεί. Ειδικότερα, οι εκπρόσωποί τους που βρίσκονται στα μπλόκα μεταξύ της Νίκαιας, των Μαλγάρων, της Θήβας, της Σιάτιστας, τα οποία ανήκουν στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, διευκρινίζουν στο «Βήμα», πως «δεν πάμε, γιατί δε δεχτήκανε τους όρους μας. Εμείς θέλουμε τον διάλογο, αλλά με κάποιες προϋποθέσεις».

Το τελεσίγραφο της κυβέρνησης για τη συνάντηση

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σημείωσε ότι «η κυβέρνηση δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους τελεσίγραφων», ενώ πρόσθεσε πως είναι θετική στο να γίνουν δύο συναντήσεις, προκειμένου να συμμετέχουν στους διαλόγους όλοι οι κλάδοι. Επιπλέον, εξήγησε ότι πρέπει να δοθούν εγκαίρως τα ονόματα των εκπροσώπων για λόγους ασφαλείας. «Ο διάλογος πρέπει να είναι εποικοδομητικός και όχι πανηγύρι», επεσήμανε.

Ακόμα, ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξουν άλλα μέτρα από αυτά που έχουν ήδη ανακοινωθεί και εξειδικευτεί. Συμπλήρωσε δε, πως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι υπάρχουν προβλήματα, αλλά όπως είπε το κράτος όταν εξασφαλίζει πόρους «θα κοιτάξει να επιστρέψει όσα περισσότερα μπορεί, να μη χάνουμε το μέτρο. Η κυβέρνηση αυτή έχει δώσει πολλά στον πρωτογενή τομέα».

Το τελεσίγραφο των αγροτών

Οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι αλιείς και οι μελισσοκόμοι μετά από Πανελλαδική Σύσκεψη που είχαν στη Νίκαια το Σάββατο αποφάσισαν να έχουν δύο αντιπροσωπείες που θα μετέχουν στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Η πρώτη σκόπευαν να αποτελείται από 25 αγρότες, οι οποίοι θα χωρίζονταν ανά περιφέρεια, ενώ η δεύτερη θα αποτελούνταν από 6 κτηνοτρόφους, 3 μελισσοκόμους και 1 αλιέα.

Οι ίδιοι έχουν εκφράσει και την επιθυμία τους να υπάρχουν κάμερες μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου την ώρα του διαλόγου, προκειμένου να μπορούν και οι πολίτες να μάθουν τα αιτήματά τους, αλλά και να υπάρχει πλήρη διαφάνεια. Αν και προς το παρόν δεν έχει δοθεί απάντηση από την πλευρά της κυβέρνησης, για το κατά πόσο θα γίνει δεκτό το αίτημά τους.