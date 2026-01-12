Στον αέρα παραμένει η πρώτη συνάντηση των αγροτών με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Κυβερνητικά στελέχη υπογραμμίζουν πως η κυβέρνηση δεν πρότεινε μία συνάντηση με αγρότες και μία δεύτερη με εκπροσώπους κτηνοτρόφων, μελισσοπαραγωγών και αλιέων, καθώς και αγρότες από άλλες περιοχές της χώρας, όπως γράφεται τώρα ή ακούγεται σε διάφορα ζωντανά σε δελτία.

Η κυβέρνηση, τονίζουν, δέχθηκε δύο διαφορετικές συναντήσεις με εκπροσώπους διαφορετικών μπλόκων που οι πρώτοι δεν θέλουν να προσέλθουν μαζί στη συνάντηση με τους δεύτερους.

Οι εκπρόσωποι των πρώτων μπλόκων (της πρώτης συνάντησης) δεν έχουν λάβει ακόμη την τελική τους απόφαση, από όσο γνωρίζουμε, λένε τα ίδια στελέχη. Έχουν λάβει αποφάσεις τα επιμέρους μπλόκα για να πάνε στο Συντονιστικό να πάρουν τελική απόφαση.

Η συνάντηση που θα γίνει σίγουρα, είναι η δεύτερη, αυτή των 15:00.

Τι λένε οι κυβερνητικές πηγές για τα σενάρια κλιμάκωσης και το «ναυάγιο»;

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι από την πρώτη στιγμή η Κυβέρνηση είχε δηλώσει ξεκάθαρα τη βούλησή της για διάλογο με τους αγρότες. Υπενθυμίζουν, μάλιστα, ότι ήδη από τις 6 Δεκεμβρίου, από το Μαρκόπουλο, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε προτείνει συνάντηση, υπό την προϋπόθεση να υπάρξει συγκεκριμένη εκπροσώπηση και σαφές πλαίσιο αιτημάτων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, σαράντα ημέρες αργότερα κατέστη εμφανές πως οι προθέσεις ορισμένων εκπροσώπων των μπλόκων δεν είχαν καμία σχέση με την ικανοποίηση δίκαιων αιτημάτων του αγροτικού κόσμου. Όπως επισημαίνεται, όποιος πραγματικά πιστεύει στη λύση των προβλημάτων, προσέρχεται στον διάλογο και δεν τον υπονομεύει.

Οι κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι η τελευταία πρόσκληση για συνάντηση απευθύνθηκε χθες το απόγευμα και μάλιστα με ιδιαίτερη ευελιξία, καθώς προτάθηκαν δύο διαφορετικά ραντεβού με τον Πρωθυπουργό. Αυτό έγινε επειδή μία ομάδα εκπροσώπων των μπλόκων αρνήθηκε να συναντηθεί από κοινού με δεύτερη ομάδα αγροτών, γεγονός που, όπως σημειώνεται, καταδεικνύει έλλειψη διάθεσης συνεννόησης.

Όπως επισημαίνουν, από την αρχή είχε ξεκαθαριστεί ότι ο διάλογος προϋποθέτει συγκεκριμένους κανόνες λειτουργίας, ώστε να είναι ουσιαστικός. Ο ανώτατος αριθμός των είκοσι εκπροσώπων ανά συνάντηση χαρακτηρίζεται στοιχειώδης όρος για να μπορεί να διεξαχθεί μια πραγματική συζήτηση με τον Πρωθυπουργό και όχι μια προσχηματική διαδικασία. Παρ’ όλα αυτά, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εξάντλησε κάθε περιθώριο επιείκειας, αποδεχόμενο την αύξηση του αριθμού στους είκοσι πέντε.

Παρά τις υποχωρήσεις αυτές, κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για εκ νέου απόρριψη της συνάντησης, αποδίδοντας την ευθύνη σε μια μικρή μειοψηφία εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα. Όπως αναφέρουν, πρόκειται για άτομα που χρησιμοποιούν τον αγροτικό αγώνα ως άλλοθι για προσωπικές ή εξωθεσμικές επιδιώξεις και που επέμειναν να συμμετάσχουν στη συνάντηση πρόσωπα ελεγχόμενα από τις Αρχές για παράνομες επιδοτήσεις ή παραβατικές συμπεριφορές.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Πολιτεία έχει τηρήσει στο ακέραιο τις δεσμεύσεις της. Μετά την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ολοκληρώθηκαν όλες οι πληρωμές ύψους 3,8 δισεκατομμυρίων ευρώ — ποσό ρεκόρ σε σύγκριση με το παρελθόν — ενώ έχει ήδη ικανοποιηθεί η πλειονότητα των αιτημάτων. Υπενθυμίζεται επίσης η πρόταση του Πρωθυπουργού για σύσταση Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής με στόχο τη χάραξη Εθνικής Στρατηγικής για τον πρωτογενή τομέα.

Κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν ότι ο διάλογος γίνεται για να δοθούν λύσεις στους πολλούς — στους περίπου 600.000 γεωργούς, κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους της χώρας — και όχι για να εξυπηρετηθούν προσωπικές επιλογές ή κομματικές σκοπιμότητες των λίγων.

Τέλος, σημειώνουν ότι η Κυβέρνηση και η κοινωνία δεν διαθέτουν πλέον χρόνο για όσους επιλέγουν τη συνέχιση της έντασης. Όσα έχουν προαναγγελθεί θα εφαρμοστούν κανονικά προς όφελος των αγροτών και των κτηνοτρόφων, ενώ σε περίπτωση κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων, αρμόδιες για τη διαχείριση της κατάστασης θα είναι αποκλειστικά οι αρμόδιες αρχές.