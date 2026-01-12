Από το πρωί της Τρίτης αρχίζουν οι απεργιακές κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά η πρώτη απεργία θα έχει διάρκεια 48 ωρών, ωστόσο τα συνδικάτα επιμένουν πως εάν δεν γίνουν αποδεκτά τα αιτήματά τους τότε θα κλιμακώσουν των αγώνα τους.

Όπως σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος «ο κλάδος βρίσκεται στη χειρότερη κατάσταση μεταπολεμικά», υπογραμμίζοντας πως όλο το έργο των ταξιτζήδων καταλήγει σε «μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες», κάτι που αποτελεί επιλογή της κυβέρνησης.

«Υπάρχουν συμφέροντα που θέλουν να αφανίσουν τον κλάδο. Είναι οι τράπεζες, οι μεγάλες εταιρείες εισαγωγής αυτοκινήτων, οι πολυεθνικές που κλέβουν το έργο των ταξιτζήδων» πρόσθεσε ο κ. Λυμπερόπουλος.

Οι λόγοι της απεργίας στα ταξί

Παράταση στην υποχρεωτική και βίαιη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση για το 2035, με βιώσιμο σχέδιο μετάβασης Ξεκάθαρο και χωρίς γκρίζες ζώνες διαχωρισμό των υπηρεσιών που παρέχει το Ταξί και το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο με οδηγό. Με το Ε.Ι.Χ ο επιβάτης αγοράζει χρόνο για την μετακίνησή του, για αυτό προτείνουμε ελάχιστη μίσθωση στα 150 ευρώ συν Φ.Π.Α για αυτή την υπηρεσία, για ολόκληρη την επικράτεια. Η μεταφορά από ένα σημείο (Α) προς ένα σημείο (Β) είναι έργο που ανήκει στο ταξί. Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι εφαρμογές πολυεθνικών απέναντι στον κλάδο και ειδικότερα στα Ράδιο Ταξί. Δικαίωμα χρήσης των ειδικών λωρίδων κυκλοφορίας (λεωφορειολωρίδων) από τα έμφορτα. Φορολογικό: Δίκαιη φορολογική μεταχείριση – Τερματισμός της φορολογικής επιδρομής.

Η ανακοίνωσή του ΣΑΤΑ

«Τα αμείλικτα δεδομένα που η κυβέρνηση αποκρύπτει:

Η Ελλάδα είναι προτελευταία σε υποδομές φόρτισης σε ολόκληρη την Ευρώπη, όμως εμφανίζεται πρώτη στην Ευρώπη στην καθολική και υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης στα ταξί από το 2026. Αυτό δεν είναι πράσινη μετάβαση. Είναι πολιτικός παραλογισμός.

Το κόστος της κιλοβατώρας παραμένει ακριβό και ασταθές, καθιστώντας το λειτουργικό κόστος των ηλεκτρικών ταξί απρόβλεπτο και συχνά ασύμφορο για επαγγελματική χρήση 24/7.

Το κόστος κτήσης ηλεκτρικού οχήματος είναι απαγορευτικό για τον μέσο αυτοκινητιστή ταξί, ιδιαίτερα σε μια περίοδο ακρίβειας, υψηλών επιτοκίων, αυξημένων ασφαλιστικών και φορολογικών βαρών.

Οι όποιες επιδοτήσεις ανακοινώνονται είναι περιορισμένες, προσωρινές, με όρους που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες του επαγγέλματος.

Απαιτούμε γενναίες, μόνιμες και θελκτικές επιδοτήσεις, με σαφές χρονοδιάγραμμα και εγγυημένη πρόσβαση για όλους τους επαγγελματίες. Το Σ.Α.Τ.Α. ξεκαθαρίζει:

Δεν είμαστε αντίθετοι στην ηλεκτροκίνηση. Είμαστε κάθετα αντίθετοι στην υποχρεωτικότητα, στον αιφνιδιασμό και στην οικονομική εξόντωση του κλάδου.

Η επιβολή της ηλεκτροκίνησης στα ταξί από 1/1/2026, οδηγεί σε μαζικό αποκλεισμό μικρών επαγγελματιών, ανοίγει τον δρόμο στη συγκέντρωση της αγοράς (καρτέλ) και εξυπηρετεί συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα σε βάρος του κλάδου» .

Απαιτούμε,

άμεση απόσυρση της υποχρεωτικής εφαρμογής έστω και στο ‘και πέντε’ για το 2035.

Ρεαλιστικό μεταβατικό στάδιο.

Δημόσιο σχέδιο ανάπτυξης υποδομών φόρτισης ειδικά για ταξί

Ουσιαστικές επιδοτήσεις με όρους που να επιτρέπουν την πραγματική μετάβαση.

Η 48ωρη απεργιακή κινητοποίηση θα είναι επαναλαμβανόμενη και θα κλιμακωθεί, εφόσον η κυβέρνηση συνεχίσει να αγνοεί τον κλάδο.

Το ταξί δεν αντέχει άλλους πειραματισμούς.

Η ‘πράσινη μετάβαση’ δεν μπορεί να γίνει με μαύρο μέλλον για τους εργαζόμενους».