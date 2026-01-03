Αποφασισμένοι να εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους είναι οι οδηγοί ταξί. Την ερχόμενη Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου, θα συνεδριάσει ο ΣΑΤΑ για να αποφασίσει τα επόμενα βήματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Βήματος, όλα δείχνουν ότι οι οδηγοί ταξί θα πάνε σε απεργία διαρκείας. Ήδη, υπάρχουν πολλά σενάρια στο τραπέζι τα οποία φτάνουν ακόμα και σε κινητοποιήσεις δέκα ημερών.
Στόχος των ιδιοκτητών ταξί είναι να προχωρήσουν σε πανελλαδική απεργία με στόχο να ασκήσουν πίεση στην κυβέρνηση.
Τα αιτήματα
Υπενθυμίζουμε ότι οι οδηγοί ταξί ζητούν:
- Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.
- Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.
- Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ.
- Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.
- Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.
- Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.
- Αναπροσαρμογή τιμολογίου.
- Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.