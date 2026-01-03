Αποφασισμένοι να εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους είναι οι οδηγοί ταξί. Την ερχόμενη Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου, θα συνεδριάσει ο ΣΑΤΑ για να αποφασίσει τα επόμενα βήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Βήματος, όλα δείχνουν ότι οι οδηγοί ταξί θα πάνε σε απεργία διαρκείας. Ήδη, υπάρχουν πολλά σενάρια στο τραπέζι τα οποία φτάνουν ακόμα και σε κινητοποιήσεις δέκα ημερών.

Στόχος των ιδιοκτητών ταξί είναι να προχωρήσουν σε πανελλαδική απεργία με στόχο να ασκήσουν πίεση στην κυβέρνηση.

Τα αιτήματα

Υπενθυμίζουμε ότι οι οδηγοί ταξί ζητούν: