Επαναλαμβανόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις αναμένεται να αποφασίσει το ΔΣ του ΣΑΤΑ. Οι οδηγοί ταξί αναμένεται να αποφασίσουν 48ωρες διαδοχικές κινητοποιήσεις, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει και απεργία διαρκείας.

Οι αποφάσεις θα παρθούν κατά τη διάρκεια της Πέμπτης όταν και θα συνεδριάσει το ΔΣ. Στόχος είναι από την Τρίτη (13/01) να αρχίσουν οι επαναλαμβανόμενες 48ωρες απεργίες. Το συνδικάτο κατηγορεί τον Κυρανάκη πως δεν έχει απαντήσει στα αιτήματά του.

Οι λόγοι της απεργίας στα ταξί