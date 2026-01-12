5 το πρωί: Τι επιδιώκουν αγρότες και Μαξίμου – Χάος στο Ιράν – Ο πρώτος χιονιάς του 2026
«Στο ψυγείο» η χώρα μέχρι την Τετάρτη, με πολικές θερμοκρασίες και χιονόστρωση, την ώρα που το Ιράν «φλέγεται» από τις μαζικότερες και πιο σοβαρές διαδηλώσεις των τελευταίων ετών, θέτοντας ολόκληρο τον πλανήτη σε συναγερμό
1
Οι επιδιώξεις του ραντεβού της Τρίτης
- Τι θέλει να πετύχει το Μαξίμου: Η κυβέρνηση επιδιώκει να αποτρέψει κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων, συγκροτώντας ειδική task force και ανοίγοντας δίαυλο διαλόγου με εκπροσώπους των μπλόκων, με στόχο λύσεις εντός των δημοσιονομικών και ευρωπαϊκών ορίων.
- Ποια είναι η στάση των αγροτών: Οι αγρότες διατηρούν τα μπλόκα σε κεντρικούς οδικούς άξονες, προχωρούν σε συντονισμό πανελλαδικά και προετοιμάζονται για τη συνάντηση με την κυβέρνηση, θέτοντας στο τραπέζι αιτήματα για επιδοτήσεις, κόστος παραγωγής, αποζημιώσεις και αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο.
- Τι αναμένεται από τη συνάντηση: Το αποτέλεσμα του διαλόγου παραμένει ανοιχτό, με σενάρια που κυμαίνονται από μερική ικανοποίηση αιτημάτων και αποκλιμάκωση, έως συνέχιση ή και ενίσχυση των κινητοποιήσεων, εφόσον οι αγρότες κρίνουν ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές δεσμεύσεις.
2
Κρίση στο Ιράν κλιμακώνεται σε διεθνή συναγερμό
- Αιματοχυσία και καταστολή: Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν έχουν προκαλέσει πάνω από 500 θανάτους και χιλιάδες συλλήψεις. Η κυβέρνηση καταστέλλει βίαια τους διαδηλωτές, ενώ μπλακάουτ στο διαδίκτυο περιορίζει τη ροή πληροφοριών. Βίντεο δείχνουν πυρκαγιές, εκρήξεις και εκτεταμένες καταστροφές σε Τεχεράνη και άλλες πόλεις, παρά την κυβερνητική λογοκρισία.
- Διεθνείς εντάσεις και απειλές: Το καθεστώς των μουλάδων απειλεί αμερικανικές βάσεις και το Ισραήλ, ενώ οι ΗΠΑ εξετάζουν στρατιωτική παρέμβαση και κυρώσεις. Το Τελ Αβίβ βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή. Η κρίση προκαλεί φόβους για αναταράξεις στη Μέση Ανατολή, εκτόξευση τιμών πετρελαίου και επιδράσεις στις διεθνείς διπλωματικές ισορροπίες.
- Πως ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις: Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν ξεκίνησαν από τους ευυπόληπτους εμπόρους στο Μεγάλο Παζάρι της Τεχεράνης κι επεκτάθηκαν σε πολλά αστικά κέντρα. Η νεολαία, μειονότητες και νέες κοινωνικές ομάδες πρωτοστατούν, ενώ το καθεστώς παραμένει ισχυρό. Η διαδοχή Χαμενεΐ και οι οικονομικές αντιφάσεις εντείνουν την αβεβαιότητα.
3
Τριήμερο δριμύ ψύχος, με βοριάδες και χιόνια
- Ψυχρή εισβολή, χιόνια και στα πεδινά: Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο που εξέδωσε η ΕΜΥ, το ισχυρό κύμα ψύχους, που πλήττει τη χώρα από το απόγευμα της Κυριακής, φέρνει πτώση θερμοκρασίας, θυελλώδεις βόρειους ανέμους και χιονοπτώσεις σε βόρεια, ορεινά και πεδινά. Παγετός θα επηρεάσει τις μετακινήσεις έως την Τετάρτη.
- Ζημιές από την κακοκαιρία: Ισχυροί άνεμοι, ανεμοστρόβιλοι, χαλάζι, καταιγίδες και κύματα έως 3 μέτρα προκάλεσαν καταστροφές σε Πάτρα, Ναύπακτο, Μεσολόγγι, Τήνο και Άγραφα. Δέντρα ξεριζώθηκαν, οχήματα ανατράπηκαν και δρόμοι πλημμύρισαν, προκαλώντας χάος. Στην Αλεξανδρούπολη, ένα σπάνιο καιρικό φαινόμενο διέλυσε σχεδόν τα πάντα στον παραλιακό άξονα της πόλης.
- Κλειστά σχολεία ή με αλλαγές: Σήμερα Δευτέρα 12 Ιανουαρίου πολλά σχολεία σε όλη τη χώρα θα παραμείνουν κλειστά ή θα ανοίξουν με καθυστέρηση, εξαιτίας της χιονόπτωσης, του παγετού και των χαμηλών θερμοκρασιών. Αφορά Δήμους όπως οι Φλώρινα, Καστοριά, Πάτρα, Πολύγυρος, Νεστόριο και Διστόμο, με τροποποιήσεις σε πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση και παιδικούς σταθμούς.
4
Η επεκτατική απειλή του Τραμπ
- Γροιλανδία: Η εκπεφρασμένη πρόθεση του αμερικανού προέδρου να προσαρτήσει τη Γροιλανδία ανησυχεί Ευρώπη και Δανία, καθώς το νησί είναι στρατηγικά και οικονομικά σημαντικό. Ευρωπαίοι ηγέτες προτείνουν αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων για προστασία και διαπραγματεύσεις, ώστε να αποφευχθεί η διάλυση του ΝΑΤΟ και μια ανεξέλεγκτη αναταραχή στην Αρκτική.
- Βενεζουέλα: Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ζήτησε από τους πολίτες της να εγκαταλείψουν άμεσα τη Βενεζουέλα, μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, τον οποίο κατηγορεί και σκοπεύει να δικάσει σε αμερικανικό δικαστήριο, για διακίνηση ναρκωτικών. Ο Μαδούρο δηλώνει «καλά», ενώ η μεταβατική πρόεδρος Ροντρίγκες διαπραγματεύεται με τις ΗΠΑ. Ταυτόχρονα απελευθερώνονται πολιτικοί κρατούμενοι, προκαλώντας ένταση και αβεβαιότητα στη χώρα.
- Κούβα: Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί την Κούβα με πλήρη διακοπή πετρελαίου και οικονομικής στήριξης αν δεν συμφωνήσει με τις ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο να έχει δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την προτεινόμενη συμφωνία του. Η Αβάνα, μέσω του προέδρου Ντίαζ-Κανέλ, απαντά ότι παραμένει ανεξάρτητη και κυρίαρχη, τονίζοντας πως δεν θα υποκύψει σε πιέσεις και είναι έτοιμη να υπερασπιστεί την πατρίδα της.
5
Ξανά στην κορυφή ο Ολυμπιακός
- Ισοπαλία στο «Κλεάνθης Βικελίδης»: Στη δεύτερη μέρα της 16ης αγωνιστικής Άρης και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1, ανεβάζοντας ξανά τον Ολυμπιακό στην πρώτη θέση της Superleague, με 39 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ ακολουθούν στους 38. Ο Λεβαδειακός εντυπωσίασε με νίκη επί του Βόλου, ενώ ο ΟΦΗ ανέβηκε στη 10η θέση μετά τη νίκη του επί του Αστέρα και ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-0 επί του Πανσερραϊκού.
- Νίκη με Ταρέμι πρωταγωνιστή: Ο Ολυμπιακός νίκησε 2-0 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Στο 35′, όταν ο Ταρέμι έκανε εξαιρετική κίνηση από δεξιά και έδωσε έτοιμο γκολ στον Ζέλσον Μαρτίνς, που με προβολή διαμόρφωσε το 1-0. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο 56’ ο Ταρέμι έγραψε το 2-0, ενώ μέχρι το τέλος, οι Πειραιώτες είχαν ευκαιρίες και για τρίτο γκολ.
- Επόμενα παιχνίδια και Κύπελλο: Το ενδιαφέρον στρέφεται στο Κύπελλο με τα ματς Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός – Άρης. Στη 17η αγωνιστική της Super League, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, ξεχωρίζει το ντέρμπι ΑΕΚ – Παναθηναϊκός, ενώ ο Ολυμπιακός δε θα αγωνιστεί, καθώς η αναμέτρηση με τον Αστέρα Άκτορ αναβλήθηκε μετά από αίτημά του.
Ακολούθησε το Βήμα στο Google news και μάθε όλες τις τελευταίες ειδήσεις.