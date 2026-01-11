Μεγάλη πτώση παρουσιάζει η θερμοκρασία από σήμερα Κυριακή 11/01. Το ψύχος έχει ξεκινήσει από τα βόρεια κι επεκτείνεται στην υπόλοιπη χώρα, σε πολλές μάλιστα περιοχές, η θερμοκρασιακή «ψαλίδα» ξεπερνάει τους 10 °C. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, τόσο τη Δευτέρα 12/01 όσο και την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα και το πρωί των δύο αυτών ημερών αναμένεται παγετός (θερμοκρασίες κάτω των 0 °C ακόμη και σε πεδινές περιοχές των κεντρικών και βορείων ηπειρωτικών.

Άλλωστε, στα λευκά έχουν ντυθεί ήδη πολλές περιοχές της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας, καθώς ο καιρός έχει εισέλθει σε τριήμερο κύμα ψύχους, με ισχυρούς ανέμους και χιόνια, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ.

Από τη βόρεια έως την κεντρική Ελλάδα, πόλεις και χωριά ξύπνησαν σε λευκό τοπίο, την ώρα που οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή για παγετό και προβλήματα στο οδικό δίκτυο, καθώς η «βουτιά» της θερμοκρασίας αναμένεται να είναι αισθητή σε όλη τη χώρα.

Την ίδια ώρα, ριπές ανέμου που παρασέρνουν τα πάντα στο διάβα τους, χαλάζι και ισχυρές καταιγίδες, πλημμυρισμένες περιοχές και χιόνια συνθέτουν το σκηνικό της κακοκαιρίας που «χτυπά» τα τελευταία 24ωρα τη χώρα.

Πτώσεις δέντρων, διακοπές ρεύματος και πλημμυρισμένοι δρόμοι

Ανεμοστρόβιλος και έντονη βροχόπτωση «σάρωσαν» την Αλεξανδρούπολη. Σκάφη βγήκαν στο λιμάνι, δέντρα ξεριζώθηκαν, ογκώδη αντικείμενα παρασύρθηκαν, ενώ αναποδογύρισαν οχήματα ψυγεία και τραπεζοκαθίσματα καταστημάτων.

Από τύχη γλίτωσαν πολίτες και γονείς με μωρά στα καρότσια, που έκαναν βόλτα στο κέντρο της Κατερίνης, όταν ξαφνικά ένα μεγάλο κλαδί δέντρου κόπηκε από τον αέρα και έπεσε μπροστά τους.

Από το έλεος των ισχυρών ανέμων δε γλίτωσαν ούτε στο Γιαννιτσοχώρι Ηλείας. Αυτοκίνητο εν κινήσει ανατράπηκε από ανεμοστρόβιλο και αναποδογύρισε. Η οδηγός, σαν από θαύμα, δεν τραυματίστηκε.

Στην Πάτρα, άνοιξαν οι ουρανοί, με δυνατές χαλαζοπτώσεις.

Οι κάτοικοι της Οβρυάς έμειναν για ώρες χωρίς ρεύμα, ενώ στην Αγυιά, δέντρα ξεριζώθηκαν από τη μανία των ανέμων και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για να ανοίξουν οι δρόμοι.

Στο Ρίο, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ η Πορθμειακή γραμμή Ρίου – Αντιρρίου έμεινε κλειστή, λόγω των θυελλωδών ανέμων. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο Αντίρρίο.

Στη Ναύπακτο, επιχείρηση σηκώθηκε στον αέρα και αναποδογύρισε, ενώ στον Άγιο Γεώργιο δέντρα ξεριζώθηκαν.

Εικόνες καταστροφής και στο Μεσολόγγι. Στο Ναύπλιο, τα μανιασμένα κύματα βγήκαν στον παραλιακό δρόμο παρασέρνοντας τραπεζοκαθίσματα.

Ζημιές σημειώθηκαν και στα Άγραφα. Τεράστιοι βράχοι έπεσαν στον δρόμους, δημιουργώντας προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Στην Τήνο, η φουρτουνιασμένη θάλασσα βγήκε στη στεριά και κάλυψε το λιμάνι του νησιού, δημιουργώντας δυσκολίες στις μετακινήσεις. Τα κύματα ξεπερνούσαν τα 3 μέτρα.

Χιόνια σε πολλές περιοχές

Στο μεταξύ, πολλές περιοχές ντύθηκαν στα λευκά, όπως το Νυμφαίο Φλώρινας, η Κοζάνη αλλά και πολλές περιοχές της δυτικής Μακεδονίας.

Παρόμοιες εικόνες αντίκρυσαν οι κάτοικοι στην Ορεινή Ναυπακτία και την Αιτωλοακαρνανία. Λόγω των ισχυρών ανέμων στο Αιγαίο, αρκετά πλοία έμειναν δεμένα στο λιμάνι του Πειραιά.

Ισχυρή ψυχρή εισβολή στη χώρα από το απόγευμα

Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε επιφυλακή, καθώς το κύμα κακοκαιρίας σταδιακά θα εξαπλωθεί και στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Τις επόμενες ήμερες, όπως είπε η μετεωρολόγος του MEGA, Χριστίνα Ρήγου, αναμένεται ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας, έως και 10 βαθμούς.

Το ψύχος κάνει αισθητή την παρουσία του, τα χιόνια κατεβαίνουν σε χαμηλότερα υψόμετρα και οι ισχυροί άνεμοι εντείνουν την αίσθηση του κρύου, εγκαινιάζοντας ένα τριήμερο έντονης κακοκαιρίας. Από τη βόρεια έως την κεντρική Ελλάδα, πόλεις και χωριά ξύπνησαν σε λευκό τοπίο, την ώρα που οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή για παγετό και προβλήματα στο οδικό δίκτυο, καθώς η «βουτιά» της θερμοκρασίας αναμένεται να είναι αισθητή σε όλη τη χώρα.

Στη Βόρεια Ελλάδα, οι κάτοικοι ξύπνησαν στη θέα ενός μαγευτικού τοπίου, με γραφικά χωριά στα Ιωάννινα να έχουν ντυθεί στα λευκά, όπως το Συρράκο, οι Καλαρρύτες, η Αετομηλίτσα, το Πάπιγκο, το Τσεπέλοβο, η Μηλιά Μετσόβου αλλά και το Μέτσοβο.

Σύμφωνα με Forecast Weather Greece, χιονισμένα είναι τα ορεινά και τα ημιορεινά της δυτικής Μακεδονίας – Φλαμπούρο, Άλωνα, Δροσοπηγή, Κρατερό, Μελίτη, Πισοδέρι, Άγιος Αχίλιος Πρεσπών, Δοτσικό, Κλεισούρα, Βλάστη Κοζάνης, και αλλού.

Από τα ξημερώματα της Κυριακής χιονίζει και στην πόλη της Φλώρινας. Εντυπωσιακές είναι οι φωτογραφίες και από Σαμαρίνα, Νυμφαίο, Νέα Κοτύλη, Σμίξη Γρεβενών.

Για το σύνολο των οδικών δικτύων των Π.Ε. Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός των αυτοκινήτων όλων των κατηγοριών με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, εφόσον τα οχήματα αυτά δεν φέρουν ειδικά ελαστικά (χιονολάστιχα).

Στα Γρεβενά, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας ανακοίνωσε ότι λόγω παγετού η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται αποκλειστικά με χρήση ειδικού τύπου ελαστικών ή αντιολισθητικών αλυσίδων στα εξής σημεία:

στην Επαρχιακή οδό Γρεβενών – Σαμαρίνας, από το 32ο χλμ. έως το 54ο χλμ.,

στην Επαρχιακή οδό Γρεβενών – Χ/Κ Βασιλίτσας, από το 32ο χλμ. έως το 45ο χλμ. και

στην Επαρχιακή οδό Γρεβενών – Περιβολίου και Αβδέλλας, από το 24ο χλμ. έως το 45ο χλμ. και προς την τοπική κοινότητα Σπηλαίου.

Ανάλογη ανακοίνωση εξέδωσε και η Αστυνομία Φλώρινας που αφορά στην επαρχιακή οδό Φλώρινας – Καστοριάς (μέσω Βιτσίου), από το 18ο χλμ. έως το 30ο χλμ., στην Ε.Ο. Φλώρινας – Συνοριακό σταθμού Κρυσταλλοπηγής (μέσω Βίγλας), από το 6ο χλμ. έως το 52ο χλμ., στην επαρχιακή οδό Αετού- Νυμφαίου, από το 1ο χλμ. έως το 9ο χλμ. και στο ορεινό και επαρχιακό δημοτικό δίκτυο του Δήμου Φλώρινας.

Τα σχολεία αύριο Δευτέρα στους δήμους της Φλώρινας, του Αμυνταίου και των Πρεσπών δε θα λειτουργήσουν, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή και κυρίως λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών που θα επικρατήσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες.



Νιφάδες πέφτουν από τις πρώτες πρωινές ώρες και στην Αράχωβα, όπως και στο Νεραϊδοχώρι Τρικάλων, ενώ εντυπωσιακό είναι το λευκό σκηνικό στο χιονοδρομικό Κέντρο Περτουλίου. Πυκνή χιονόπτωση έντυσε επίσης στα λευκά το Λαμπίρι Αιτωλοακαρνανίας.

Στην Ορεινή Ναυπακτία, χιονίζει από το βράδυ του Σαββάτου και για την κυκλοφορία των οχημάτων οι αλυσίδες είναι απαραίτητες. Σύμφωνα με το nafpaktianews.gr, μηχανήματα έργου και αλατιέρες βρίσκονται στη μάχη για να καθαρίσουν το οδικό δίκτυο.

Λόγω των έντονων χιονοπτώσεων και στην Εύβοια, ο Δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων αποφάσισε το κλείσιμο όλων των σχολικών μονάδων της Δημοτικής Κοινότητας Αγίας Σοφίας, Στενής και Στροπώνων, αύριο Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, καθώς η περιοχή πλήττεται από δυσμενείς καιρικές συνθήκες.