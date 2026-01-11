Ψυχρή εισβολή θα σαρώσει τη χώρα από το απόγευμα της Κυριακής, καθώς ένα έντονο κύμα ψύχους αλλάζει το σκηνικό του καιρού σε μεγάλο μέρος της επικράτειας.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν έως θυελλώδεις και οι χιονοπτώσεις θα επηρεάσουν όχι μόνο ορεινές και ημιορεινές περιοχές, αλλά και πεδινά τμήματα κυρίως στη βόρεια Ελλάδα και στο βόρειο Αιγαίο.

Οι ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες και τα φαινόμενα παγετού αναμένεται να διατηρηθούν έως και το πρωί της Τετάρτης, δημιουργώντας συνθήκες αυξημένης δυσκολίας σε μετακινήσεις και καθημερινές δραστηριότητες.

Αναλυτικά το εκτακτο δελτίο της ΕΜΥ:

Επιδείνωση θα παρουσιάσει από το απόγευμα της Κυριακής ο καιρός σε όλη τη χώρα με κύρια χαρακτηριστικά το έντονο κύμα ψύχους, τους ισχυρούς βόρειους ανέμους και στα ορεινά – ημιορεινά αλλά και σε πεδινές περιοχές της βόρειας κυρίως Ελλάδας χιονοπτώσεις.

Πολύ χαμηλές θα διατηρηθούν οι θερμοκρασίες μέχρι και το πρωί της Τετάρτης (14-01-26).

Παγετός, κατά τόπους ισχυρός στα βόρεια, θα σημειώνεται τις πρωινές και βραδινές κυρίως ώρες.

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι θα πνέουν κατά τόπους έως και τις βραδινές ώρες της Δευτέρας (12-01-26).

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν:

α. Στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας.

β. Από τη νύχτα σε πεδινές περιοχές της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στις περιφερειακές ενότητες Σερρών και Χαλκιδικής, τα ανατολικά τμήματα της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης καθώς και σε νησιά του βορείου Αιγαίου (Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Σποράδες).

γ. Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας σε πεδινές περιοχές της Εύβοιας (κυρίως στα ανατολικά τμήματά της) και τα ορεινά – ημιορεινά των Κυκλάδων και της Κρήτης.

Οι χιονοπτώσεις θα σταματήσουν, πριν το μεσημέρι της Δευτέρας (12-01-26) στα βόρεια και από τις απογευματινές ώρες στις υπόλοιπες περιοχές εκτός των ορεινών – ημιορεινών της Κρήτης όπου θα συνεχιστούν μέχρι και το πρωί της Τρίτης (13-01-26).

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

Ενημερωθείτε και μέσω των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm σε Ελλάδα και Ευρώπη.