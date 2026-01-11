Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε σήμερα, Κυριακή, ότι η Κούβα θα πρέπει να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ, προειδοποιώντας ότι η χώρα δεν θα λαμβάνει στο εξής πετρέλαιο ούτε χρήματα.

“ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΛΛΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΟΥΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΟΥΒΑ – ΜΗΔΕΝ! Προτείνω ανεπιφύλακτα να κάνουν συμφωνία, ΠΡΙΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσής του, Truth ‌Social.

«Η Κούβα έζησε για αρκετά χρόνια από τις μεγάλες ποσότητες ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ και ΧΡΗΜΑΤΩΝ που έρχονταν από τη Βενεζουέλα», ανέφερε ο Τραμπ.

Η Κούβα και η Βενεζουέλα διατηρούν από παλιά στενές σχέσεις συνεργασίας σε στρατηγικούς τομείς όπως η άμυνα, η υγεία και η εκπαίδευση, προβλέποντας μεταξύ άλλων την προμήθεια πετρελαίου με αντάλλαγμα την αποστολή γιατρών και εκπαιδευτικών.