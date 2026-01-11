Οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής που βρίσκονται στα μπλόκα συναντήθηκαν χθες, Σάββατο, στη Νίκαια της Λάρισας, για να καταθέσουν τις ιδέες τους και να αποφασίσουν όλοι μαζί συντονισμένα, πώς πρόκειται να κινηθούν τις επόμενες ημέρες μέχρι τη σημαντική συνάντηση με την κυβέρνηση την Τρίτη 13 Ιανουαρίου.

Οι ίδιοι απέρριψαν το συλλαλητήριο στην Αθήνα, την ώρα των διαπραγματεύσεων, αλλά να μείνουν τα τρακτέρ στους δρόμους, χωρίς όμως να εμποδίζουν την κυκλοφορία των οχημάτων.

Τι αποφάσισαν για τη συνάντηση;

Ακόμα, κατέληξαν στο να προτείνουν να γίνει μία διπλή συνάντηση. Δηλαδή, αρχικά να βρεθούν στο τραπέζι του διαλόγου μία επιτροπή από 25 αγρότες, οι οποίοι θα είναι εκπρόσωποι ανά περιφέρεια, και στη συνέχεια 10 αντιπρόσωποι αλιέων, μελισσοκόμων και κτηνοτρόφων.

Με αυτόν τον τρόπο, όπως διευκρινίζουν στο «Βήμα» θα μπορεί να γίνει μία καλύτερη συζήτηση και να τεθούν όλα τα αιτήματα όλων των κλάδων επί τάπητος.

Τι ζητάνε;

Οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής στην Πανελλαδική Συνδιάσκεψη που έκαναν στη Νίκαια της Λάρισας συναποφάσισαν ποια είναι τα βασικά τους αιτήματα, τα οποία προώθησαν στην κυβέρνηση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, διεκδικούν τα εξής:

Να σταματήσει η κρατική καταστολή, ο αυταρχισμός και τα αγροτοδικεία – παραγραφή όλων των δικογραφιών για τις κινητοποιήσεις στους αγωνιστές αγρότες με απόφαση της Βουλής. Απαιτούμε εδώ και τώρα την καταβολή όλων των χρωστούμενων από την Κυβέρνηση. Κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα για να καλύψουμε τις βιοποριστικές ανάγκες και τα έξοδα καλλιέργειας Μείωση του κόστους παραγωγής. Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και επαναπροσδιορισμός των λίτρων ανά καλλιέργεια, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά/Kwh και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση στα μέσα και εφόδια και κατάργηση του ΦΠΑ. Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 σε όλα τα προϊόντα που έχουν καταρρεύσει οι τιμές τους κάτω από το κόστος παραγωγής. Να γίνουν τα αναγκαία έργα υποδομής που το αγροτικό κίνημα διεκδικεί σε κάθε περιοχή. (π.χ άρδευση και αντιπλημμυρική/αντιπυρική θωράκιση, αγροτική οδοποιία κλπ). Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής με επαρκή κρατική χρηματοδότηση. Σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή στη γεωργία και με το ζωικό κεφάλαιο στην κτηνοτροφία. Όσοι παράγουν και είναι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, αυτοί να παίρνουν τις επιδοτήσεις και να είναι ακατάσχετες. Κατάργηση ΑΤΑΚ-ΚΑΕΚ σε χωράφια κάτω των 20 στρεμμάτων λόγω πολυτεμαχισμού και πολυιδιοκτησίας. Νομοθετική θέσπιση της ανταλλαγής αγροτεμαχίων λόγω έλλειψης αναδασμών και πολυτεμαχισμού. Άμεσοι έλεγχοι και πληρωμή όλων των δεσμευμένων ΑΦΜ. Πληρωμή του Μέτρου 23. Να δουλέψει σωστά το Monitoring. Να σταματήσουν οι αθρόες εισαγωγές και οι «Ελληνοποιήσεις» ομοειδών προϊόντων χωρίς δασμούς πχ Mercosur και άλλες συμφωνίες της Ε.Ε. Να υπάρξει πάγωμα των οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΚΕΑΟ, ΔΟΥ, τράπεζες, ΔΕΗ και ρύθμιση των χρεών με άτοκες δόσεις χωρίς προκαταβολή. Να μην υπάρξει μείωση των πόρων της ΚΑΠ για την πολεμική προετοιμασία όπως ήδη ετοιμάζουν να προχωρήσουν σε περικοπή. Να καταργηθεί το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής που στέλνει ο παραγωγός από το χωράφι. Άμεσα διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων.

Ξεχωρίζουμε δυο φλέγοντα ζητήματα:

ΕΥΛΟΓΙΑ στην κτηνοτροφία με εμβολιασμό των ζώων, πλήρη αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών. Να υπάρχει αποζημίωση για τον καταρροϊκό πυρετό.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Να επιστραφούν και να μοιραστούν τα χρήματα που κλάπηκαν στους πραγματικούς δικαιούχους, δεν θα πληρώσουμε εμείς τα πρόστιμα, να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες και να δοθούν τα ονόματα στην δημοσιότητα. Εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ελεγκτικός μηχανισμός και να μην ενταχθεί στην ΑΑΔΕ».

Καθοριστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις θα διαδραματίσει και η συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Mercosur, η οποία ψηφίστηκε τις προηγούμενες μέρες με τη σύμφωνη γνώμη της ελληνικής κυβέρνησης.

Οι επόμενες κινήσεις από τα μπλόκα

Την ίδια στιγμή, δηλώνουν βέβαιοι ότι πιθανόν να μη λάβουν περαιτέρω μέτρα ενίσχυσης από αυτά που έχει ήδη δώσει η κυβέρνηση, για αυτό και είναι έτοιμοι να κλιμακώσουν τον αγώνα τους, εφόσον αυτό χρειαστεί.

«Τα μέτρα που έλαβαν, δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις μας και μας εξωθούν να φύγουμε από το επάγγελμα», καταγγέλλουν οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής.

Οι δράσεις που πρόκειται να ακολουθήσουν, σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν στην Πανελλαδική Συνδιάσκεψη των Μπλόκων, έχουν ως εξής:

πολυήμερο blackout της χώρας,

πανελλαδικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα,

αποκλεισμός της Αθήνας από τα τρακτέρ των Μπλόκων,

με ενιαίο Μπλόκο στο Σύνταγμα.

Τα μέτρα της κυβέρνησης

Από πέντε άξονες αποτελείται το σχέδιο στήριξης των αγροτών που παρουσιάστηκε σε συνέντευξη Τύπου που έγινε στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, παρουσία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, το υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνου Πετραλιά, του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή και σύσσωμης της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ.

Όπως σημείωσε ο κ. Τσιάρας κατά την τοποθέτησή του τα μέτρα που παρουσιάστηκαν είναι συγκεκριμένα, κοστολογημένα και εφαρμόσιμα. «Είναι απόλυτα σύμφωνα και με τους Κανονισμούς της ΕΕ και με τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Aναδιανομή των αδιάθετων πόρων της Βασικής Ενίσχυσης: Συγκεκριμένα, για την αναδιανομή των αδιάθετων πόρων της Βασικής Ενίσχυσης ύψους 160 εκατ. ευρώ, τόνισε ότι τα 80 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν προς τους βαμβακοπαραγωγούς και τους σιταροπαραγωγούς μέσω οικολογικών σχημάτων, για την πλήρη κάλυψη της σχετικής ζήτησης. Τα υπόλοιπα 80 θα κατευθυνθούν στους κτηνοτρόφους, εκ των οποία τα 40 εκατ. ευρώ μέσω επιπρόσθετης βασικής ενίσχυσης και 40 εκατ. ευρώ μέσω οικολογικών σχημάτων, για την πλήρη κάλυψη της σχετικής ζήτηση. Τιμολόγιο ΓΑΙΑ: Για το τιμολόγιο ΓΑΙΑ ο κ. Τσιάρας ανέφερε ότι η ΔΕΗ επεκτείνει από 1ης Απριλίου 2026 την κάλυψη σταθερής τιμής για 2 έτη. “Για όσους δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές η τιμή μειώνεται σε 8,5 λεπτά/κιλοβατώρα” λέγοντας ότι η “Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ε.Ε. που εφαρμόζει σύστημα εγγυημένων τιμών-αυτή είναι η χαμηλότερη δυνατή τιμή, ώστε να μην εγερθούν θέματα ανταγωνισμού”. Τροποποίηση κανονισμού ΕΛΓΑ: Σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ επισήμανε ότι θεσπίζεται αποζημίωση στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας, από το 80% που είναι σήμερα, χωρίς αύξηση της ασφαλιστικής εισφοράς προσθέτοντας ότι για το σύνολο γεωργών, κτηνοτρόφων και αλιέων θα ισχύει πλέον από την καταβολή στα τέλη του 2026 η παρακράτηση από τη βασική ενίσχυση σε δύο στάδια, έτσι ώστε όλοι να είναι ασφαλισμένοι, προσθέτοντας παράλληλα ότι αυξάνεται το όριο αποζημίωσης στα 200.000 ευρώ, από τις 70.000 ευρώ που είναι σήμερα. Επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα: Επιπλέον, μίλησε μεταξύ άλλων για άλλες παρεμβάσεις ενίσχυσης των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα, όπως η πρόσκληση για την Κατασκευή και Εκσυγχρονισμό των Θερμοκηπίων, στη δράση για τη Μείωση αποτυπώματος άνθρακα σε αρόσιμες καλλιέργειες, στη νέα πρόσκληση για της δράσης ενθάρρυνσης σύστασης Συλλογικών Σχημάτων, με τη συνολική επενδυτική κινητοποίηση να εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 3 δισ. ευρώ, με την ιδιωτική συμμετοχή και τη μόχλευση κεφαλαίων. Υπογράμμισε ότι υπεγράφη η συμφωνία μεταξύ Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για την ενεργοποίηση των τριών νέων Χρηματοδοτικών Εργαλείων του ΣΣ ΚΑΠ. Η αρχική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 160 εκατ. ευρώ ενώ με τη μόχλευση, η συνολική χρηματοδοτική δυνατότητα θα ξεπεράσει τα 350 εκατ. ευρώ για τις ελληνικές αγροδιατροφικές επιχειρήσεις. Για τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur: Σε αναφορά του στη συμφωνία ΕΕ-Mercosur ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σημείωσε ότι υπήρξε ένα πολιτικό πλαίσιο το 2019 επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, με τις ελληνικές εξαγωγές σε αυτές τις χώρες να φτάνουν τα 34 εκατ. ευρώ. Πρόσθεσε ότι 21 ελληνικά προϊόντα ΠΟΠ, όπως φέτα, ελαιόλαδο, κρόκος Κοζάνης, μαστίχα Χίου κ.α., θα προστατεύονται από απομιμήσεις, δίνοντας έτσι την ευκαιρία για πώλησή τους σε υψηλότερες τιμές και τόνισε πως η ελληνική κυβέρνηση διεκδικεί μεταξύ άλλων αυστηρή εφαρμογή των κανόνων και συνεχούς παρακολούθησης των επιπτώσεων στην ευρωπαϊκή παραγωγή αλλά και ανακατεύθυνση πρόσθετων πόρων για την ΚΑΠ εντός του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου και του Unity Safety Net για τις διαταραχές στην αγορά αγροτικών προϊόντων.

Παράλληλα έκανε αναφορά σε 11 πρωτοβουλίες στήριξης των αγροτών και των εισοδημάτων τους που έχουν ήδη ληφθεί, όπως η μείωση του ΦΠΑ στις ζωοτροφές από το 13 σε 6% από το 2021, στη μείωση 50% του φόρου εισοδήματος κατά κύριο επάγγελμα αγροτών που διαθέτουν το προϊόν τους μέσω συνεταιρισμών ή συμβολαιακής γεωργίας από το 2022, στην μείωση του ΦΠΑ στα λιπάσματα από 13% σε 6% από το 2022 αλλά και στη μείωση του ΦΠΑ στα αγροτικά μηχανήματα από το 24% στο 13% από το 2023.