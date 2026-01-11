Ο Ανδρέας Τετέι ξεκίνησε βασικός στο ντεμπούτο του με τα πράσινα, είχε ευκαιρίες να σκοράρει και πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση, με τον Παναθηναϊκό να παίρνει δύο πέναλτι στο 3-0 επί του Πανσερραϊκού, στο άδειο και παγωμένο Ολυμπιακό Στάδιο. Στους 25 βαθμούς οι «πράσινοι», με ματς λιγότερο και στο -6 από την τέταρτη θέση.

Στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της 16ης αγωνιστικής της Super League, ο Παναθηναϊκός μπήκε πολύ δυνατά στον αγώνα και κατάφερε να… απλοποιήσει τα πράγματα απ’ το πρώτο τέταρτο του αγώνα. Στο 2′, σε κόρνερ των «πράσινων», ο Ιβάν ανέτρεψε στην περιοχή τον Τουμπά, με τον VAR Βασίλη Φωτιά να καλεί τον διαιτητή Κωνσταντίνο Κατοίκο, σε on field review. Ο αθηναίος διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα με τον Τζούριτσιτς να αναλαμβάνει την εκτέλεση και να σκοράρει με… ριμπάουντ για το 1-0 του Παναθηναϊκού, καθώς ο νεαρός Τσομπανίδης απέκρουσε την εκτέλεση του πέναλτι.

Στο 11′, ο Κατοίκος έδειξε πέναλτι σε ανατροπή του Καλάμπρια απ’ τον Τσαούση, την ώρα που ετοιμαζόταν να σουτάρει. Ο Φωτιάς κάλεσε τον διαιτητή σε επανέλεγχο της φάσης, όμως ο Κατοίκος μετά το on field review επέμεινε στην αρχική απόφασή του και έδειξε την εσχάτη των ποινών. Αυτή τη φορά, ανέλαβε την εκτέλεση ο Ζαρουρί, που έκανε το 2-0 για το «τριφύλλι» στο 15′.

Στο 26′, από κούρσα του Πελίστρι κι ασίστ στον Ζαρουρί, ο Μαροκινός πλάσαρε ελάχιστα άουτ, ενώ στο 39′ οι «πράσινοι» έφτασαν στο 3-0 με κεφαλιά του Τιν Γεντβάι, έπειτα από ωραία σέντρα του Ζαρουρί.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ανδρέας Τεττέη είχε τρεις σερί μεγάλες ευκαιρίες. Στο 52′, από σέντρα του Καλάμπρια έπιασε κεφαλιά-ψαράκι που πέρασε άουτ. Στο 56′, το σουτ που επιχείρησε ο διεθνής επιθετικός, σταμάτησε στην «απογείωση» του γκολκίπερ του Πανσερραϊκού που εκτινάχθηκε στο «παραθυράκι» του κι απομάκρυνε σε κόρνερ, ενώ στην εκτέλεση του κόρνερ πήρε κεφαλιά, που έδιωξε ξανά ο Τσομπανίδης εντυπωσιακά.

Στο 71′, ακυρώθηκε γκολ του Ιβάν, διότι ο Καρέλης που έκανε την ασίστ ήταν οφσάιντ, ενώ στο 80′ η κεφαλιά του Μπόκου από καλή θέση έφυγε πάνω απ’ τα δοκάρια.

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Κατοίκος (Αθήνας)

Κίτρινες: 50’ Γεντβάι – 3’ Ιβάν, 21’ Σοφιανός, 36’ Ομεονγκά, 54’ Ντε Μάρκο.

Αποβολές: 87’ Ντε Μάρκο (2η κίτρινη)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Κότσαρης, Κώτσιρας, Γεντβάι (86’ Ίνγκασον), Τουμπά, Καλάμπρια, Τσιριβέγια (80’ Σιώπης), Τσέριν, Πελίστρι (66’ Μπόκος), Τζούριτσιτς (66’ Ρενάτο Σάντσες), Ζαρουρί (81’ Κυριακόπουλος), Τεττέη.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Ζεράρ Σαραγόσα): Τσομπανίδης, Λύρατζης (59’ Ουαγκέ), Φέλτες, Ομεονγκά (46’ Δοϊρανλής), Τσαούσης, Ντάνκαν, Λιάσος, Νάνελι (46’ Γκελασβίλι), Σοφιανός (59’ Καρέλης), Ντε Μάρκο, Ιβάν (77’ Μασκανάκης).