Κλειστά θα είναι τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου πολλά σχολεία σε διάφορες περιοχές της χώρας εξαιτίας των καιρικών συνθηκών, όπως χιονόπτωση και χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν και θα επικρατήσουν. Οι δήμαρχοι και οι δημοτικές αρχές ήδη έλαβαν αποφάσεις για το κλείσιμο σχολικών μονάδων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει και τροποποίηση του ωραρίου λειτουργίας.

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία:

Στο Δήμο Φλώρινας. Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Στο Δήμο Αμυνταίου. Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Στο Δήμο Πρεσπών. Ο παιδικός σταθμός θα λειτουργήσει κανονικά.

Στο Δήμος Αμφίπολης

Στο Δήμο Θάσου

Στο Δήμο Παγγαίου

Στο Δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων

Στο Δήμο Δομοκού κλειστά θα παραμείνουν τα Γυμνάσια και τα Λύκεια

Στο Δήμο Βισαλτίας τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Μαυροθάλασσας θα είναι κλειστά εξαιτίας της χιονόπτωσης στην περιοχή.

Στο Δήμο Νέας Ζίχνης

Στο Δήμο Άνδρου

Στο Δήμο Νευροκοπίου

Στο Δήμο Σουφλίου οι σχολικές μονάδες στους οικισμούς του Μεγάλου Δέρειου, της Ρούσσας, του Σιδηροχωρίου και της Σιδηρούς.

Στο Δήμο Λαγκαδά κλειστά τα σχολεία στις Δημοτικές Ενότητες Σοχού, Βερτίσκου και Λαχανά του Δήμου Λαγκαδά.

Στο Δήμο Σιντικής κλειστές θα είναι οι σχολικές μονάδες του Αχλαδοχωρίου.

Αλλαγή στο ωράριο λειτουργίας: