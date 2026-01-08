Στο περιθώριο του Διεθνούς Σαλονιού Αυτοκινήτου των Βρυξελλών που θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 18 Ιανουαρίου θα ανακοινωθεί, για ακόμη μία χρόνια, ο νικητής του θεσμού «Αυτοκίνητο της Χρονιάς» για την Ευρώπη που θα αναδειχθεί από την τελική ψηφοφορία των 60 μελών της ειδικής επιτροπής.

Εκπροσωπώντας 23 ευρωπαϊκές χώρες οι εκλέκτορες κατέληξαν στην τελική επτάδα των υποψήφιων για το βραβείο μοντέλων, τα οποία προέκυψαν νωρίτερα από μια ευρύτερη λίστα 35 αυτοκινήτων που θεωρήθηκαν τα πιθανότερα για να κερδίσουν τον ευρωπαϊκό τίτλο.

Στην πορεία της διαδικασίας τα υποψήφια μοντέλα υποβλήθηκαν τον Σεπτέμβριο στην καθιερωμένη μεγάλη δοκιμή Tannistest στη Δανία, από την οποία προέκυψαν οι επτά φιναλίστ: Citroen C5 Aircross, Dacia Bigster, Fiat Grande Panda, Kia EV4, Mercedes-Benz CLA, Renault 4 και Skoda Elroq.

Στην επόμενη φάση τα επτά μοντέλα υποβλήθηκαν σε κοινή δοκιμή στην πίστα Parc Motor Castelloli της Ισπανίας αξιοποιώντας τις καλές καιρικές συνθήκες εκεί αλλά και την εξαιρετική κατάσταση των δρόμων στην περιοχή Montserrat της Βαρκελώνης.

Ακολούθησε η τελική ψηφοφορία, στην οποία κάθε μέλος της κριτικής επιτροπής μπορούσε να απονείμει 25 βαθμούς, με μέγιστο όριο 10 βαθμούς ανά αυτοκίνητο ενώ έπρεπε να ψηφίσει τουλάχιστον πέντε από τους επτά φιναλίστ, συμπεριλαμβανομένου του νικητήριου μοντέλου.

Σημειώνεται ότι το 2025 τα Renault 5/Alpine A290 κατέκτησαν με 353 βαθμούς τον ευρωπαϊκό τίτλο μετά την επικράτησή του στην τελική ψηφοφορία έναντι των Kia EV3 (291), Citroen C3/eC3 (215), Hyundai Inster (172), Dacia Duster (168), Cupra Terramar (165) και Alfa Romeo Junior (136 βαθμούς).