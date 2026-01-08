Αν και το κεντρικό έκθεμα της γερμανικής φίρμας στο CES ήταν η πρεμιέρα ηλεκτρική GLC με επίκεντρο τις καινοτόμες τεχνολογίες που διαθέτει σε επίπεδο ψηφιακότητας χάρη στην τέταρτη γενιά MBUX, αυτόνομης οδήγησης και AI συν την μεγαλύτερη οθόνη που έχει εφοδιάσει ποτέ μοντέλο της Mercedes-Benz, οι Γερμανοί επεφύλαξαν ένα ακόμα «δώρο» για την αμερικανική αγορά.

Σύμφωνα με τις συστάσεις η Mercedes-Benz θα λανσάρει στην αγορά των ΗΠΑ τους επόμενους μήνες την προηγμένη εκδοχή του συστήματος αυτόνομης οδήγησης που διαθέτει στο οπλοστάσιό της και που εφοδιάζει (και) την νέα ηλεκτρική GLC.

Εν ολίγοις το εν λόγω σύστημα το οποίο ονομάζεται MB.Drive Assist Pro θα μπορεί να αναλάβει τον πλήρη έλεγχο του οχήματος από τον χώρο στάθμευσης έως έναν προορισμό, εντός αστικού ιστού, ανταποκρινόμενο στις κυκλοφοριακές συνθήκες, τη σήμανση, τις αλλαγές κατεύθυνσης χωρίς ο οδηγός να χρειαστεί να παρέμβει – το μόνο που έχει να κάνει ο οδηγός είναι να διατηρεί την προσοχή του στον δρόμο και να είναι σε θέση να πάρει τον έλεγχο ανά πάσα στιγμή καθώς αυτό προβλέπει προς το παρόν η σχετική νομοθεσία.

Να σημειωθεί ότι το MB.Drive Assist Pro διατίθεται ήδη από την προηγούμενη χρονιά στην Κίνα. Για τις ΗΠΑ το σύστημα θα κοστίζει 3.950 δολάρια για μια τριετή περίοδο χρήσης ενώ οι πελάτες της γερμανικής φίρμας θα μπορούν να επιλέξουν μηνιαία ή ετήσια συνδρομή τα ποσά για τις οποίες θα ανακοινωθούν σύντομα.

Να σημειωθεί ότι προς το παρόν, ανάλογη παροχή στις ΗΠΑ προσφέρει μόνο η Tesla καθώς η πλειονότητα των κατασκευαστών προτιμά να διαθέτει συστήματα αυτόνομης οδήγησης που μπορούν να ανταποκριθούν σε συνθήκες αυτοκινητοδρόμων και όχι σε συνθήκες πόλης όπου το περιβάλλον παρουσιάζει μεγαλύτερες προκλήσεις.

Η προσγείωση της γερμανικής φίρμας στην αρένα πλήρους αυτόνομης οδήγησης των ΗΠΑ, αποτυπώνει ανάγλυφα την πρόοδο των συγκεκριμένων τεχνολογιών και κυρίως την εξέλιξη σε επίπεδο λογισμικού και AI καθώς η συγκεκριμένη τροπή συνεπάγεται ένα ακόμα κομβικό σημείο για την αυτόνομη τεχνολογία που πλέον από ένα περιορισμένο κύκλο δοκιμαστικών πρωτοτύπων βρίσκει διέξοδο στην μαζική παραγωγή και την καθημερινότητα.

Βέβαια η νομοθεσία εξακολουθεί να αποτελεί ενός είδους εμπόδιο για την περαιτέρω διάδοσή της.

Πάντως η εξέλιξη και της νομοθεσίας θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη αν και με πολύ βραδύτερους ρυθμούς από την τεχνολογία.

Εξάλλου, η αυτόνομη οδήγηση αντιμετωπίζεται από τους κατασκευαστές ως μια επιπλέον μέθοδος για να αυξήσουν τα έσοδα και τα κέρδη τους μακροπρόθεσμα ιδίως ως μια συνδρομητική και μια συνεχώς αναβαθμιζόμενη υπηρεσία.