Μετά την διαγραφή του, αν και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε την παράδοση της έδρας του, ο ίδιος αρνήθηκε να την παραδώσει, δηλώνοντας ότι ανήκει στους πολίτες που τον εξέλεξαν.

Ολιστική παιδιατρική η Καρυστιανού, ολιστική πολιτειολογία και ο Φαραντούρης.

Ακολουθώντας μάλιστα “αυτό που λέει το μέσα του”, όπως ο λαός, κατά δήλωση της Μαρίας, τον βλέπω σύντομα και πρόεδρό της.

Εκτός αν θέσει υποψηφιότητα εκ νέου ο Κασσελάκης.

Έχασε εξ αιτίας του τη μία φορά αριστερά, τώρα θα κερδίσει δεξιά.

Αν μάλιστα το “κίνημα” μπει στη Βουλή και εάν οι ανησυχίες του Τασούλα τις προάλλες επαληθευτούν, τον βλέπω συγκυβέρνηση με Σαμαρά και Βελόπουλο.

«Οικονομία, Οράτιε! Τα ψητά του νεκρόδειπνου σερβιρίστηκαν κρύα στο τραπέζι των γάμων.»( “Άμλετ’)