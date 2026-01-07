Θέμα χρόνου θεωρείται πλέον η μετεξέλιξη του Κινήματος που ηγήθηκε η Μαρία Καρυστιανού σε πολιτικό κόμμα, με την πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών να εμφανίζεται έτοιμη για το επόμενο βήμα στην πολιτική σκηνή.

Όπως δήλωσε, η προσπάθεια οργανώνεται με γοργούς ρυθμούς, με στόχο τη συμμετοχή σε εκλογική διαδικασία, εφόσον, όπως είπε, το επιλέξουν οι πολίτες.

Η ίδια επιμένει ότι πρόκειται για μια ανιδιοτελή πρωτοβουλία με βασικό στόχο την κάθαρση στην πολιτική ζωή και την ουσιαστική ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. «Ό,τι χρειαστεί να κάνω για να δικαιώσω την κόρη μου και μέσα από αυτό να βοηθηθεί η χώρα, θα το κάνω», έχει δηλώσει χαρακτηριστικά.

Οι τοποθετήσεις αυτές προκάλεσαν την αντίδραση της κυβέρνησης, με τον Άκη Σκέρτσο να απαντά εμμέσως μέσω ανάρτησής του, υπογραμμίζοντας ότι ούτε το «τυφλό μίσος» ούτε η συλλογική απαξίωση των θεσμών μπορούν να οδηγήσουν σε κάθαρση, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο αυτοδικίας και οχλοκρατίας.

Αποστάσεις από κόμματα, αιχμές κατά Τσίπρα

Η Μαρία Καρυστιανού έχει απορρίψει κατηγορηματικά σενάρια συνεργασίας με υφιστάμενα κόμματα ή πολιτικά πρόσωπα, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο σύμπραξης με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και με πρόσωπα όπως ο Αντώνης Σαμαράς ή ο Στέφανος Κασσελάκης. Ιδιαίτερα αιχμηρή υπήρξε απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο κατηγόρησε λέγοντας ότι «έδωσε ελπίδα και μετά γκρέμισε τον κόσμο».

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Φαραντούρη, για τον οποίο έχει εκφραστεί θετικά. Ο ίδιος έχει παραδεχθεί ότι συνομιλεί με την Μαρία Καρυστιανού, χαρακτηρίζοντας καλοδεχούμενη μια νέα πολιτική πρωτοβουλία πολιτών, γεγονός που πυροδότησε σενάρια ακόμη και για διαρχία στο υπό διαμόρφωση κόμμα.

Εσωκομματικοί τριγμοί στον ΣΥΡΙΖΑ

Οι δηλώσεις Φαραντούρη προκάλεσαν αναταράξεις στην Κουμουνδούρου, με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο να ζητά διευκρινίσεις. Σύμφωνα με κομματικές πηγές, ο ευρωβουλευτής ξεκαθάρισε ότι παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ και ότι δεν προτίθεται να εμπλακεί σε σενάρια για κάτι που ακόμη δεν υφίσταται επισήμως.

Πριν ακόμη υπάρξει επίσημη τοποθέτηση του κόμματος, δημόσια παρέμβαση έκανε και ο Παύλος Πολάκης, καλώντας τον Νίκο Φαραντούρη να ξεκαθαρίσει τη θέση του, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο παραίτησης σε περίπτωση πολιτικής μετακίνησης.

Πυρά από ΚΚΕ, Ελληνική Λύση

Το ενδεχόμενο δημιουργίας «κόμματος Καρυστιανού» προκάλεσε αντιδράσεις και από άλλα κόμματα. Στελέχη του ΚΚΕ μίλησαν για παρωχημένες ρητορικές περί «κάθαρσης», ενώ ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος άσκησε σκληρή κριτική, κάνοντας λόγο για κοινωνία που επενδύει σε «σωτήρες».

Ορόσημο η 28η Φεβρουαρίου

Η θητεία της Μαρίας Καρυστιανού στην προεδρία του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών λήγει τον Μάρτιο, όταν και ξεκινά η δίκη για το πολύνεκρο δυστύχημα. Ορόσημο για τις εξελίξεις θεωρείται η 28η Φεβρουαρίου, επέτειος τριών ετών από την τραγωδία, με την ίδια να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέου συλλαλητηρίου, αυτή τη φορά με διευρυμένη ατζέντα που θα περιλαμβάνει ζητήματα Υγείας, Ενόπλων Δυνάμεων και ακρίβειας.