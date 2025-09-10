Με την ίδια ακριβώς αύρα διαφορετικότητας που μας έχει συνηθίσει η Hyundai τα τελευταία χρόνια –ιδίως όταν πρόκειται για την σειρά των Ioniq– αποκαλύφθηκε στο Μόναχο το Concept Three, ένα πρωτότυπο μοντέλο που προεικονίζει την επόμενη προσθήκη στην ηλεκτρική «οικογένεια» των Ioniq.

Με τον ίδιο τρόπο που οι Κορεάτες δημιούργησαν κάτι σαν το Ioniq 6, το Concept Three αγνοεί επιδεικτικά όσο και ευπρόσδεκτα την SUV φρενίτιδα της compact κατηγορίας, υιοθετώντας την μορφή ενός ιδιαίτερα δυναμικού hatchback με μήκος 4,288 μ., πλάτος 1,968 μ και ύψος 1,465 μ. Στις διαστάσεις του συνυπολογίστε και το μεταξόνιο των 2,722 μ. που υπόσχεται μεγαλύτερη άνεση από ότι θα περίμενε κανείς από τα παραπάνω μεγέθη, όπως ακριβώς συνηθίζεται με τις αμιγώς ηλεκτρικές υλοποιήσεις.

Όπως ίσως ήδη υποθέτει κανείς περί αυτού ακριβώς πρόκειται καθώς το Concept Three είναι αμιγώς ηλεκτροκίνητο χωρίς προς το παρόν η Hyundai να δίνει στη δημοσιότητα λεπτομέρειες που να αφορούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.

Αυτό που προς το παρόν φροντίζει να τονίσει η κορεατική φίρμα είναι οι σχεδιαστικές προδιαγραφές του μοντέλου. Για την ακρίβεια, σύμφωνα με τις συστάσεις, η αισθητική του αντλεί την έμπνευσή του από την γοητεία του ατσαλιού ως ενός μετάλλου που αποπνέει ταυτόχρονα δύναμη, ευγένεια, ποιότητα, διαχρονικότητα και παράλληλα είναι «εύπλαστο» επιτρέποντας σε εκείνον που κατέχει την τεχνική του να του δώσει όποια φόρμα επιθυμεί.

Μια άλλη παράμετρος που ελήφθη υπόψη στο σμίλεμα των επιφανειών του Concept Three είναι η αεροδυναμική. Εκεί εξάλλου οφείλει το πρωτότυπο το συνδυασμό της coupe οροφής και του σχεδόν κάθετου πίσω τμήματος με την χαρακτηριστική αεροτομή και τον διόλου ευκαταφρόνητο σε μέγεθος διαχύτη. Ιδιαίτερη μνεία αξίζει φυσικά στις δύο οθόνες στο μπροστινό και στο πίσω τμήμα που αναλαμβάνουν να δώσουν «ζωή» στα φωτιστικά σώματα –στο προσφιλές για την Hyundai και παιχνιδιάρικο μοτίβο των pixel– όσο και σε όποιο άλλο μήνυμα θέλει να μοιραστεί οδηγός και αυτοκίνητο με το περιβάλλον του.

Στα ενδότερα η πρόσβαση στα οποία επιτυγχάνεται μέσω αντίθετα ανοιγόμενων θυρών, ακολουθεί η ίδια παιγνιώδης λογική και σχεδίαση η οποία συνδυαστικά και με την κίτρινη απόχρωση των γυάλινων επιφανειών, δείχνει βγαλμένη από τον κόσμο των video game μιας και το εσωτερικό του Concept Three, είναι σαν έχει εισέλθει κανείς σε μια σύγχρονη παιχνιδοκονσόλα με κάθε σχήμα και μοτίβο να παραπέμπουν σε ένα σύμπαν φτιαγμένο στον εικονικό και όχι στον πραγματικό κόσμο.

Αντιθέτως πολύ πραγματική δείχνει η πρόθεση της Hyundai να προσφέρει σε εύλογο χρονικό διάστημα μια αντίστοιχη πρόταση ως μέλος της σειράς των Ioniq. Παρόλο που πολλά από τα στοιχεία του Concept Three θα προσγειωθούν στην πραγματικότητα όπως έχει δείξει η κορεατική φίρμα με τις εκδόσεις παραγωγής του Ioniq 5, 6, 9 αλλά ακόμα και με το πιο «ταπεινό» Hyundai Inster, τόσο η αύρα όσο και η ιδιάζουσα σχεδιαστική πραγματικότητα του πρωτότυπου θα περάσουν στην παραγωγή.