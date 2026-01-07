Σοβαρές συγκρούσεις ξέσπασαν στο Χαλέπι της βόρειας Συρίας μεταξύ του συριακού στρατού και των κουρδικών δυνάμεων που ηγούνται των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), προκαλώντας την εκκένωση χιλιάδων αμάχων από περιοχές που κηρύχθηκαν «κλειστές στρατιωτικές ζώνες». Ο συριακός στρατός άρχισε να βομβαρδίζει με πυρά πυροβολικού τις κουρδικές συνοικίες Sheikh Maqsud και Ashrafiyeh την Τετάρτη, μετά τη λήξη της προθεσμίας που είχε δώσει στους κατοίκους να τις εγκαταλείψουν, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκεται επιτόπου.

Οι αρχές είχαν ανακοινώσει ότι οι δύο συνοικίες θα θεωρούνται «στρατιωτική ζώνη» από τις 15:00 (τοπική ώρα) και είχαν ορίσει δύο «ανθρωπιστικούς διαδρόμους» για την ασφαλή φυγή των πολιτών. Πριν από τη λήξη της προθεσμίας, δημοσιογράφοι του AFP κατέγραψαν χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείπουν τις συνοικίες, πολλές οικογένειες με παιδιά να κουβαλούν τα υπάρχοντά τους και ορισμένους σε δάκρυα. «Φύγαμε από τις συγκρούσεις και δεν ξέρουμε πού να πάμε… 14 χρόνια πολέμου, νομίζω ότι φτάνει», δήλωσε ο 38χρονος Ahmed, ενώ ο Ammar Raji, 41 ετών, πρόσθεσε ότι η οικογένειά του αναγκάστηκε να φύγει «λόγω των δύσκολων συνθηκών».

Ο στρατός ανακοίνωσε ότι «όλες οι στρατιωτικές θέσεις των SDF εντός των συνοικιών Sheikh Maqsud και Ashrafiyeh αποτελούν νόμιμους στρατιωτικούς στόχους». Από την πλευρά τους, Κούρδοι αξιωματούχοι κατηγόρησαν το καθεστώς του Ντάμασκου για «γενοκτονικό πόλεμο» και ζήτησαν διάλογο για την επίλυση των προβλημάτων. Η συμφωνία του Μαρτίου για την ενσωμάτωση της κουρδικής διοίκησης στο κράτος έπρεπε να εφαρμοστεί μέχρι το τέλος του 2025, αλλά η προσπάθεια συγχώνευσης της ημιαυτόνομης κουρδικής διοίκησης με την κυβέρνηση απέτυχε.

Οι Κούρδοι πιέζουν για αποκεντρωμένη διοίκηση, κάτι που η νέα συριακή κυβέρνηση έχει απορρίψει. Παρά την αρχική συμφωνία για απόσυρση των κουρδικών δυνάμεων τον Απρίλιο, οι συνοικίες παραμένουν υπό τον έλεγχό τους. Οι κουρδικές δυνάμεις ασφαλείας ανακοίνωσαν ότι απέτρεψαν την πρώτη απόπειρα εισβολής με χρήση αρμάτων, καταγγέλλοντας τον βομβαρδισμό κατοικημένων περιοχών. Οι συριακές αρχές κατηγόρησαν με τη σειρά τους τις SDF για βομβαρδισμούς σε κυβερνητικά ελεγχόμενες περιοχές.

Η βία οδήγησε σε αναστολή των πτήσεων στο αεροδρόμιο του Χαλεπίου, ενώ σχολεία, πανεπιστήμια και κυβερνητικά γραφεία έκλεισαν. Οι κάτοικοι θυμήθηκαν τις τραγικές μνήμες του εμφυλίου πολέμου. «Δεν έχουμε πού αλλού να πάμε, θα μείνουμε στο σπίτι μας», δήλωσε η 53χρονη Joud Serjian από την Συριακή Συνοικία υπό κυβερνητικό έλεγχο.

Οι SDF ελέγχουν εκτεταμένες περιοχές στη βόρεια και βορειοανατολική Συρία με την υποστήριξη διεθνούς συνασπισμού υπό τις ΗΠΑ και ήταν καθοριστικές στην ήττα του Ισλαμικού Κράτους το 2019. Ο εκπρόσωπος της κουρδικής ημιαυτόνομης διοίκησης στο Ντάμασκο, Abdul Karim Omar, δήλωσε ότι οι κουρδικές συνοικίες του Χαλεπίου είναι «πλήρως αποκλεισμένες» και αρνήθηκε ότι εκτοξεύτηκαν βλήματα από αυτές, σημειώνοντας ότι οι δυνάμεις διαθέτουν μόνο ελαφρά όπλα.

Το Χαλέπι υπήρξε πεδίο σφοδρών μαχών κατά τη διάρκεια του συριακού εμφυλίου πολέμου, πριν ο Μπασάρ αλ Άσαντ επανακτήσει τον έλεγχο της πόλης το 2016, και η νέα αναμέτρηση μεταξύ του συριακού στρατού και των κουρδικών δυνάμεων σηματοδοτεί έναν ακόμη γύρο αναζωπύρωσης της σύγκρουσης στη χώρα.