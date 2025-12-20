Ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές εναντίον δεκάδων στόχων του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία την Παρασκευή, ως αντίποινα για μια επίθεση εναντίον αμερικανικού προσωπικού, δήλωσαν δύο αμερικανοί αξιωματούχοι την Παρασκευή.

Οι επιθέσεις έρχονται μετά την υπόσχεση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να ανταποδώσει τα αντίποινα μετά από μια επίθεση εναντίον αμερικανικού προσωπικού το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Συρία από ένα ύποπτο μέλος του Ισλαμικού Κράτους.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, περιέγραψε τις επιθέσεις ως μια μεγάλης κλίμακας αντίδραση που περιελάμβανε επιθέσεις εναντίον στόχων σε ολόκληρη την κεντρική Συρία.

Δύο στρατιώτες του αμερικανικού στρατού και ένας πολιτικός διερμηνέας σκοτώθηκαν το Σάββατο στην πόλη Παλμύρα της κεντρικής Συρίας από έναν επιτιθέμενο που στόχευσε μια αυτοκινητοπομπή αμερικανικών και συριακών δυνάμεων πριν σκοτωθεί, σύμφωνα με το αμερικανικό στρατό. Τρεις άλλοι αμερικανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν επίσης στην επίθεση.

Μια συμμαχία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ έχει πραγματοποιήσει αεροπορικές επιδρομές και χερσαίες επιχειρήσεις στη Συρία, στοχεύοντας υπόπτους του Ισλαμικού Κράτους τους τελευταίους μήνες, συχνά με τη συμμετοχή των συριακών δυνάμεων ασφαλείας.