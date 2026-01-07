Το τελευταίο αντίο είπαν λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης συγγενείς και φίλοι του 30χρονου που έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου, έπειτα από τον άγριο ξυλοδαρμό που δέχθηκε σε νυχτερινό κέντρο, στην Πάτρα.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Λεύκας Πατρών, ενώ η ταφή στο Β’ Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών.

Παριστάμενοι στο τελευταίο αντίο φώναξαν το όνομα του και άλλοι χειροκρότησαν, ενώ ακουγόταν μουσική.

Χθες το βράδυ, στην Εγλυκάδα, όπου διαμένει η οικογένεια του 30χρονου, συγγενείς, φίλοι και γνωστοί συγκεντρώθηκαν σε κλίμα βαθιάς οδύνης για να υποδεχτούν τη σορό του.

Δείτε φωτογραφίες: