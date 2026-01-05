Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα 5/1 οι ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου στην Πάτρα, όπου τα ξημερώματα της Κυριακής άφησε τη ζωή του ένας 30χρονος. Υπενθυμίζουμε ότι ο νεαρός άνδραςξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου, μετά από διαπληκτισμό.

Η Αστυνομία συνεχίζει το ανθρωποκυνηγητό για να εντοπίσει τους επτά δράστες, εκ των οποίων οι τρεις έχουν τραυτοποιηθεί. Πρόκειται για έναν 35χρονο, τον αδελφό του 38 ετών και έναν ακόμη 29χρονο.

Οι δύο συλληφθέντες, 40 και 56 ετών, κατηγορούνται για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη και για παρεμπόδιση δικαιοσύνης κατά συναυτουργία. Και οι επτά κατηγορούνται για ανθρωποκτονία και επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή.

Σύμφωνα με το Tempo24 το οπτικό υλικό από τις κάμερες εντός του καταστήματος έχει καταστραφεί.

Οι συγγενείς του 30χρονου ζητούν δικαίωση, ενώ το απόγευμα της Κυριακής 50 άτομα μετέβησαν σε κατάστημα εστίασης, που φέρεται να ανήκει στον ιδιοκτήτη του μπαρ, και το έκαναν γυαλιά καρφιά στην περιοχή των Προσφυγικών.