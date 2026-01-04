Τριαντάχρονος έπεσε νεκρός στην Πάτρα όταν ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου μέσα σε μπαρ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 δύο παρέες που διασκέδαζαν σε μπαρ στο κέντρο της πόλης, παρεξηγήθηκαν για ασήμαντη αφορμή. Ξεκίνησε συμπλοκή και άγριος ξυλοδαρμός, με αποτέλεσμα ο 30χρονος να χτυπηθεί βάναυσα.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, μαζί με έναν ακόμη από την παρέα του, που είχε χτυπηθεί ελαφρύτερα. Λίγα λεπτά αργότερα εξέπνευσε.

Άνθρωποι της νύχτας

Οι γιατροί ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία που ξεκίνησε αναζητήσεις, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, η παρέα των τριών δραστών είναι άνθρωποι της νύχτας, γνωστοί στην ΕΛ.ΑΣ και έχουν ταυτοποιηθεί.

Παράλληλα με τις έρευνες η Αστυνομία έχει λάβει μέτρα για τυχόν αντίποινα, ενώ η παρέα του θύματος έχει μεταφερθεί στην Ασφάλεια όπου και δίνουν κατάθεση.