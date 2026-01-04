Αναστάτωση έχει προκληθεί στην Πάτρα μετά τον άγριο ξυλοδαρμό 30χρονου σε μπαρ, όταν ξέσπασε καβγάς ανάμεσα σε δύο παρέες, για ασήμαντη αφορμή, που οδήγησε στον θάνατό του.

Ήδη συγγενείς και φίλοι του 30χρονου Κώστα έκαναν αντίποινα και έκαναν γυαλιά-καρφιά καφετέρια που ανήκει στον ιδιοκτήτη του μπαρ στην περιοχή των Προσφυγικών.

Το χρονικό

Δύο παρέες που διασκέδαζαν σε μπαρ στο κέντρο της πόλης παρεξηγήθηκαν για ασήμαντη αφορμή. Ξεκίνησε συμπλοκή και άγριος ξυλοδαρμός, με αποτέλεσμα ο 30χρονος να χτυπηθεί βάναυσα.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, μαζί με έναν ακόμη από την παρέα του, που είχε χτυπηθεί ελαφρύτερα. Λίγα λεπτά αργότερα εξέπνευσε.

Οι γιατροί ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία που ξεκίνησε αναζητήσεις, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, η παρέα των τριών δραστών είναι άνθρωποι της νύχτας, γνωστοί στην ΕΛ.ΑΣ και έχουν ταυτοποιηθεί. Ο ένας μάλιστα είναι αθλητής πυγμαχίας σύμφωνα με το tempo24.