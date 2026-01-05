«Με συγκίνηση και σεβασμό αποχαιρετώ τον Γιώργο Παπαδάκη» αναφέρει σε δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής για την απώλεια του δημοσιογράφου.

«Στη μακρά δημοσιογραφική του διαδρομή, με σκληρή δουλειά, σοβαρότητα, πάνω απ’ όλα με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον τηλεθεατή, πέτυχε να δημιουργήσει δική του σχολή στην επικοινωνία με τους πολίτες. Τους έδωσε φωνή και εκείνοι τον στήριξαν με την εμπιστοσύνη τους», προσθέτει.

Και καταλήγει: «Θα θυμάμαι πάντα τις ειλικρινείς και γόνιμες συζητήσεις μας, την αμεσότητα, την ευθύτητα και την ευγένεια που τον χαρακτήριζαν. Στην οικογένειά του εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου».

Υπενθυμίζεται ο Γιώργος Παπαδάκης πέθανε εχθές Κυριακή 4/1 σε ηλικία 74 ετών. Ο γνωστός δημοσιογράφος μεταφέρθηκε στο Λαϊκό νοσοκομείο, καθώς υπέστη σοβαρό έμφραγμα το μεσημέρι της Κυριακής στο Κολωνάκι.

Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και σε 5 λεπτά έφτασε ασθενοφόρο και μοτοσικλέτα. Όταν τον παρέλαβαν ο γνωστός δημοσιογράφος δεν είχε σημεία ζωής. Διεκομίσθη χωρίς τις αισθήσεις του στο Λαϊκό νοσοκομείο όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.