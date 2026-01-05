Πολύ δύσκολο ήταν το σημερινό ξεκίνημα για την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» καθώς τόσο οι παρουσιαστές όσο και όλοι οι συνεργάτες του Γιώργου Παπαδάκη, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, τον αποχαιρέτισαν βαθιά συγκινημένοι.

Ο Γιώργος Παπαδάκης πέθανε χθες 4/1 σε ηλικία 74 ετών. Ο γνωστός δημοσιογράφος μεταφέρθηκε στο Λαϊκό νοσοκομείο, καθώς υπέστη έμφραγμα το μεσημέρι της Κυριακής στο Κολωνάκι και παρά τις προσπάθειες των γιατρών άφησε την τελευταία του πνοή.

Άννη Ζιώγα: Ήταν απαιτητικός αλλά βαθιά δίκαιος

Η επί πάνω από τρεις δεκαετίες αρχισυντάκτρια της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» Άννη Ζιώγα δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Μιλώντας για τον Γιώργο Παπαδάκη αναφέρθηκε σε έναν άνθρωπο απαιτητικό, αλλά βαθιά δίκαιο, που έμπαινε μπροστά και πλήρωνε πάντα το κόστος.

«Ήταν συνοδοιπόρος 34 χρόνια. Μια κοινή διαδρομή ζωής γεμάτη πρωινά, αγωνίες, εντάσεις, αποφάσεις που δεν ήταν πάντα εύκολες. Μαζί του έμαθα τι σημαίνει ευθύνη. Τι σημαίνει ακούω την κοινωνία και είμαι μαζί της με καθαρή συνείδηση. Ο Γιώργος ήταν απαιτητικός αλλά βαθιά δίκαιος, δεν ανεχόταν το εύκολο. Ήταν άνθρωπος με ένστικτο, με ψυχή και δεν κρυβόταν ποτέ. Έμπαινε μπροστά, πλήρωνε το κόστος» είπε.

Και συνέχισε: «Για όσους δουλέψαμε δίπλα του ήταν σημείο αναφοράς, ήταν σχολείο, ήταν μια καθημερινή δοκιμασία αντοχής και αξιοπρέπειας. Σήμερα νιώθω πως κλείνει ένας μεγάλος κύκλος της ζωής μου. Τέτοιες φωνές δεν σβήνουν. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη, τη διαδρομή, για όσα μου έδωσε».

Μαρία Αναστασοπούλου: Σήμερα κλείνει το ξυπνητήρι μετά από 34 χρόνια

Στην εκπομπή μίλησε και η Μαρία Αναστασοπούλου, που υπήρξε συμπαρουσιάστρια του Γιώργου Παπαδάκη.

«Θέλω να πω “Καλημέρα Ελλάδα” αλλά σήμερα δεν μου βγαίνει. Νιώθω πολύ παράξενα που μιλάμε στην εκπομπή, ενώ ο Γιώργος δεν είναι εδώ. Όσοι συνεργαστήκαμε μαζί του έχουμε στο μυαλό μας το πόσο πολύ νοιαζόταν για την είδηση, για την αλήθεια και για τους ανθρώπους που αδικούνταν. Είχαμε δουλέψει ατελείωτες ώρες μαζί. Φρόντιζε με κάθε λεπτομέρεια όσα έβγαιναν στον αέρα. Ήταν ώρες ολόκληρες στο γραφείο από βαθιά πίστη για αυτό που κάναμε».

«Είναι η επιτομή του συνομιλητή της κοινωνίας. Καθ’όλη τη διάρκεια της εκπομπής είχε τον νου του στα μηνύματα που του έστελνε ο κόσμος. Κοίταζε το κάθε μήνυμα και το κάθε σχόλιο. Όλοι μεγαλώσαμε με την φωνή του Γιώργου που φώναζε κάθε πρωί «Καλημέρα Ελλάδα». Σήμερα κλείνει το ξυπνητήρι μετά από 34 χρόνια» συμπλήρωσε.

«Όταν βρέθηκα δίπλα του και από πάνω μας υπήρχε το σήμα “Καλημέρα Ελλάδα” ένιωσα το βάρος. Διαμόρφωσε ανθρώπους χωρίς να το καταλάβει. Δεν αισθανόταν το τι ήταν, έπρεπε να του το υπενθυμίσουμε. Πριν από λίγους μήνες μαζευτήκαμε για να ανακοινώσει την αποχώρησή του από την εκπομπή, εκεί συνειδητοποίησα πως και όλοι οι υπόλοιποι γίναμε ένα κόμματι αυτής της στιγμής» σημείωσε.

Σε αυτό το σημείο ο Παναγιώτης Στάθης σημείωσε πως: «Το να πω “Καλημέρα Ελλάδα”, γενικά, ζορίζομαι, όταν σκέφτομαι ότι το έλεγε καθημερινά ο Γιώργος Παπαδάκης».

«Είμαι σίγουρη πως αν μας έβλεπε από κάπου τώρα θα μας έλεγε να αλλάξουμε θέμα και να μιλήσουμε για την επικαιρότητα» συμπλήρωσε.