Μάρτυρες αποκαλύπτουν πώς ξέσπασε η φωτιά ξέσπασε μέσα στο κατάμεστο «Le Constellation», ενώ οι Αρχές αναδεικνύουν τον ρόλο των σπινθηροβόλων κεριών σε μπουκάλια σαμπάνιας, σε συνδυασμό με τα αμφισβητούμενα μέτρα ασφαλείας και τα εύφλεκτα υλικά μέσα στο κλαμπ του Κραν Μοντανά, τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς.

Ανάμεσα στους θαμώνες που διασκέδαζαν στο μοιραίο κατάστημα και η έφηβη Αλίκη, από έλληνα πατέρα και ιταλίδα μητέρα.

Πώς ξεκίνησε η φωτιά – «Κρατούσαν αναμμένα σπινθηροβόλα κεριά»

Οι ελβετικές αρχές εκτιμούν ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε όταν σπινθηροβόλα καπνογόνα, τοποθετημένα πάνω σε μπουκάλια σαμπάνιας, πλησίασαν επικίνδυνα την ξύλινη οροφή του μπαρ «Le Constellation», στο χιονοδρομικό θέρετρο του Crans-Montana.

Ο 16χρονος Άξελ Κλαβιέ από το Παρίσι, που βρισκόταν στο μπαρ, δήλωσε ότι δεν είδε τη στιγμή που άναψε η φωτιά, αλλά νωρίτερα είχε δει σερβιτόρες να φτάνουν με μπουκάλια σαμπάνιας και αναμμένα σπινθηροβόλα κεριά.

Δύο γυναίκες που μίλησαν στο γαλλικό BFMTV ανέφεραν ότι είδαν έναν μπάρμαν να σηκώνει στους ώμους του γυναίκα συνάδελφό του, η οποία κρατούσε μπουκάλι με αναμμένο κερί. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, οι φλόγες εξαπλώθηκαν και η ξύλινη οροφή λαμπάδιασε.

Πανικός, συνωστισμός και έξοδοι-παγίδες

Ακολούθησαν σκηνές χάους. Μία από τις μάρτυρες περιέγραψε σκηνές πανικού, καθώς δεκάδες άνθρωποι προσπαθούσαν να διαφύγουν από τον υπόγειο χώρο, ανεβαίνοντας μια στενή σκάλα και περνώντας από ένα μόνο, στενό άνοιγμα.

Άλλος αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι άνθρωποι πάλευαν να σπάσουν τα παράθυρα από πλεξιγκλάς για να σωθούν, πολλοί βαριά τραυματισμένοι, ενώ πανικόβλητοι γονείς έφταναν με αυτοκίνητα στο σημείο, προσπαθώντας να μάθουν αν τα παιδιά τους είχαν παγιδευτεί μέσα.

«Ένιωθα ότι πνιγόμουν» – Η διαφυγή και οι νεκροί φίλοι

Ο 16χρονος Κλαβιέ κατάφερε να σωθεί σπάζοντας παράθυρο με ένα τραπέζι, όμως ένας από τους φίλους του σκοτώθηκε. Σύμφωνα με τις ελβετικές αρχές, 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 119 τραυματίστηκαν, πολλοί από αυτούς ηλικίας από 15 έως 25 ετών.

«Είδα την απόλυτη φρίκη»

Ο 19χρονος Ελβετός Τζιάνι Καμπόλο, που έκανε διακοπές στην περιοχή, έσπευσε στο μπαρ για να βοηθήσει τις πρώτες δυνάμεις διάσωσης, αφού δέχθηκε τηλεφώνημα από φίλο του που είχε διαφύγει.

Περιέγραψε ανθρώπους παγιδευμένους στο έδαφος, σοβαρά τραυματισμένους και με εκτεταμένα εγκαύματα. «Έχω δει τέτοια φρίκη και δεν ξέρω τι θα μπορούσε να είναι χειρότερο από αυτό», δήλωσε στο TF1.

Δύσκολη ταυτοποίηση – Οικογένειες δίνουν DNA

Η σφοδρότητα της φωτιάς έχει καταστήσει εξαιρετικά δύσκολη την ταυτοποίηση των σορών. Σε πολλές περιπτώσεις, πορτοφόλια και έγγραφα ταυτότητας έγιναν στάχτη, με τις οικογένειες να καλούνται να δώσουν δείγματα DNA.

Ανάμεσα στους αγνοούμενους συγκαταλέγεται ο 17χρονος Ιταλός γκόλφερρ Εμανουέλε Γκαλεπίνι, διεθνώς αναγνωρισμένο ταλέντο. Αν και η ιταλική ομοσπονδία γκολφ ανακοίνωσε τον θάνατό του, η οικογένειά του αναμένει επίσημη επιβεβαίωση μέσω DNA.

Ο ιταλός ΥΠΕΞ Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε ότι 13 Ιταλοί τραυματίστηκαν και έξι παραμένουν αγνοούμενοι.

Συλλυπητήρια από τον Πάπα – Μνημεία και προσευχές

Ο Πάπας Λέων απέστειλε συλλυπητήριο τηλεγράφημα στον επίσκοπο της Σιόν, προσευχόμενος για τα θύματα και τις οικογένειές τους.

Στο μεταξύ, κάτοικοι άφησαν κεριά και λουλούδια σε αυτοσχέδιο μνημείο, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην εκκλησία της Montana-Station. Στα social media δημιουργήθηκαν λογαριασμοί με φωτογραφίες αγνοουμένων, με εκκλήσεις για πληροφορίες.

Χιονοδρομικό κέντρο παγκόσμιας ακτινοβολίας

Το Crans-Montana βρίσκεται στην καρδιά των Άλπεων, με πίστες που φτάνουν τα 3.000 μέτρα υψόμετρο, και αποτελεί έναν από τους κορυφαίους σταθμούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου σκι. Εκεί επρόκειτο να διεξαχθούν οι τελευταίοι αγώνες, πριν από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα.

Οι Αρχές κάλεσαν τους κατοίκους και τους επισκέπτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή, καθώς οι τοπικές ιατρικές δομές παραμένουν υπό μεγάλη πίεση.