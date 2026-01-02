Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην τραγωδία που εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς στο δημοφιλές μπαρ “Le Constellation” στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας. Τις τελευταίες ώρες επικρατεί έντονη αγωνία γύρω από τη λίστα των θυμάτων, καθώς ανάμεσα στους αγνοούμενους φέρεται να βρίσκεται και μια νεαρή ελληνίδα.

Πρόκειται για την 15χρονη Αλίκη Καλλέργη, που έχει διπλή υπηκοότητα και είναι μόνιμος κάτοικος Ελβετίας.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο αδερφός της στο Facebook, η 15χρονη βρισκόταν μαζί με τρεις φίλες της στο μπαρ και δεν έχει δώσει σημεία ζωής.

Το βράδυ της Παρασκευής τον γύρο του διαδικτύου έκανε η είδηση πως η σορός της ανήλικης ταυτοποιήθηκε. Ωστόσο, ο αδελφός της αγνοούμενης, Ρομέν, διέψευσε την πληροφορία. «Η Αλίκη δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμα. Προσευχηθείτε έως το τελευταίο λεπτό».

Τουλάχιστον 40 νεκροί – Σε κρίσιμη κατάσταση 80 τραυματίες

Ο αριθμός των νεκρών, επιμένουν οι Ελβετοί, ανέρχεται στους 40, ενώ η ταυτοποίηση συνεχίζεται, σε συνεργασία με εννέα χώρες, γεγονός που αφήνει υπόνοιες για τις εθνικότητες τους.

Η γαλλική εφημερίδα Le Midi Libre ανέφερε ότι μια Γαλλίδα ταυτοποίηθηκε μεταξύ των νεκρών στην πυρκαγιά, όμως το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών δεν σχολίασε.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της αστυνομίας του καντονιού, Φρεντερίκ Ζισλέρ, ταυτοποιήθηκαν 113 από τους 119 τραυματίες της φονικής πυρκαγιάς. Οι εθνικότητες δεκατεσσάρων από τους τραυματίες δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί.

Μεταξύ των τραυματιών είναι 71 Ελβετοί, 14 Γάλλοι πολίτες, 11 Ιταλοί, τέσσερις Σέρβοι, καθώς και υπήκοοι της Βοσνίας, του Βελγίου, του Λουξεμβούργου, της Πολωνίας και της Πορτογαλίας.

Η Ιταλία και η Γαλλία είναι μεταξύ των χωρών που έχουν δηλώσει ότι ορισμένοι από τους υπηκόους τους εξακολουθούν να αγνοούνται. Η Αυστραλία έχει επίσης δηλώσει ότι ένας αυστραλός υπήκοος τραυματίστηκε.

Τα εγκαύματα που έχουν υποστεί πολλοί από τους τραυματίες – στην πλειοψηφία τους νέα παιδιά – από την τραγωδία στο Κραν Μοντανά είναι τόσο σοβαρά που ελβετοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι μπορεί να χρειαστούν μέρες ώστε να ταυτοποιηθούν τα θύματα. Παράλληλα, προειδοποίησαν ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί.

🚨🇨🇭🔥 Des personnes prises au piège par les flammes dans le bar de Crans-Montana tentent désespérément de s’échapper par la seule issue, qui est bloquée. (témoins) pic.twitter.com/aBQXtKRME9 — SuisseAlert (@SuisseAlert) January 1, 2026

Τα αίτια της τραγωδίας

Οι αρχικές έρευνες υποδηλώνουν ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε όταν «σπινθηροβόλα κεριά» που ήταν τοποθετημένα στο στόμιο φιαλών σαμπάνιας ήρθαν πολύ κοντά στην οροφή του κτιρίου, δήλωσε σήμερα η Μπεατρίς Πιού, η γενική εισαγγελέας του καντονιού Βαλέ, σε συνέντευξη Τύπου στη Σιόν.

«Όλα υποδηλώνουν ότι η φωτιά ξεκίνησε από σπινθηροβόλα κεριά που ήταν τοποθετημένα στο στόμιο φιαλών σαμπάνιας. Αυτά έφτασαν πολύ κοντά στην οροφή. Από εκεί, ακολούθησε μια γρήγορη, πολύ γρήγορη και εκτεταμένη πυρκαγιά», τόνισε η εισαγγελέας Πιού.

Incredible to watch these people filming the #CransMontana fire. Survival instinct goes downhill when likely impaired by alcohol. pic.twitter.com/LBklyxIjMH — Scott (@RandomHeroWX) January 2, 2026

Ανακρίθηκαν οι ιδιοκτήτες του μπαρ

Οι δύο Γάλλοι μάνατζερ του μπαρ Le Constellation που καταστράφηκε από τη φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά ανακρίθηκαν σήμερα, δήλωσε η Μπεατρίς Πιού τονίζοντας ότι πολλά άτομα ανακρίθηκαν για την τραγωδία και ότι έχουν διεξαχθεί έρευνες στο σημείο.

Πηγές δήλωσαν χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι ιδιοκτήτες του Le Constellation είναι ένα ζευγάρι Γάλλων από την Κορσική, ο Jacques Moretti, 49 ετών, και η σύζυγός του Jessica, 40 ετών. «Προς το παρόν, δεν έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει ποινική ευθύνη», σημείωσε η γενική εισαγγελέας.

Οι συγκεκριμένες ανακρίσεις βοήθησαν στη σύνταξη καταλόγων με τα άτομα που ήταν παρόντα εκείνο το βράδυ και επίσης «βοήθησαν να δοθούν εξηγήσεις για την εσωτερική διαρρύθμιση του χώρου, τις ανακαινίσεις που πραγματοποιήθηκαν και τη χωρητικότητα του χώρου», πρόσθεσε η Πιού.

Η εισαγγελέας ανέφερε ότι το επόμενο στάδιο της έρευνας θα επικεντρωθεί ιδιαίτερα «στις ανακαινίσεις που πραγματοποιήθηκαν εντός του μπαρ, τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, τις άδειες λειτουργίας, τα μέτρα ασφαλείας» και τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς πυρασφάλειας.

Από την πλευρά του, μιλώντας στο δίκτυο RTL, ο Στεφάν Γκανζέρ, επικεφαλής ασφαλείας του καντονιού του Βαλέ ανέφερε ότι το «κτίριο διέθετε έξοδο κινδύνου».

«Αλλά πρέπει να φανταστείτε ότι σε περίπτωση γενικευμένης πυρκαγιάς (…), μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι ίσως ελάχιστοι άνθρωποι βρήκαν αυτήν την έξοδο», είπε.

🔴🇨🇭 FLASH INFO – Une vidéo capture le départ de l’incendie au bar « Le Constellation » à Crans-Montana (VS), alors que le plafond s’embrase.#Suisse #CransMontana #Incendie

pic.twitter.com/f6IL9NYuyK — Media Express (@media_express_e) January 1, 2026

Στην Ελβετία στρατιωτικοί γιατροί από τη Γαλλία

Μια ομάδα γάλλων στρατιωτικών γιατρών μετέβη αήμερα το απόγευμα στην Ελβετία για μια «αποστολή εκτίμησης των εγκαυματιών» ενόψει της μεταφοράς τους σε άλλες χώρες.

Η ομάδα αυτή -που αποτελείται από έναν πλαστικό χειρουργό, έναν αναισθησιολόγο και μια ειδικευμένη νοσηλεύτρια, καθώς και από έναν γιατρό της πυροσβεστικής υπηρεσίας- «θα παραμείνει στη χώρα για πολλές ημέρες, ώστε να στηρίξει το έργο των ελβετικών υγειονομικών αρχών».

Στη Γαλλία, τα τμήματα εγκαυμάτων της Υπηρεσίας Υγείας του στρατού έχουν τεθεί σε κατάσταση ετοιμότητας, ιδίως τα στρατιωτικά νοσοκομεία του Περσί, κοντά στο Παρίσι και της Σεντ-Αν στην Τουλόν. Συνεργάζονται στενά με το υπουργείο Υγείας ώστε να γίνει ο κατάλληλος καταμερισμός των τραυματιών, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα.

Τρεις από τους τραυματίες, δύο Γάλλοι και ένας Ελβετός, μεταφέρθηκαν το πρωί στη Λιόν και το Παρίσι. Οι ελβετικές αρχές ζήτησαν από τη Γαλλία να παραλάβει άλλους οκτώ τραυματίες, όπως είπε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Πασκάλ Κονφαβρέ.

Δέχεται τραυματίες η Πολωνία

Η Πολωνία είναι έτοιμη να δεχθεί στα νοσοκομεία της 14 τραυματίες από την πυρκαγιά, δήλωσε σήμερα ο Πολωνός πρωθυπουργός.

«Έπειτα από αίτημα της Ελβετίας, είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε ειδική ιατρική φροντίδα σε 14 τραυματίες στα πολωνικά νοσοκομεία», έγραψε ο Ντόναλντ Τουσκ στο X.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του υπουργείου Εσωτερικών, η Πολωνία έχει ετοιμάσει 14 κλίνες στο νοσοκομείο της πόλης Σιεμιανοβίτσε Σλάσκιε (νότια), που ειδικεύεται στην αντιμετώπιση εγκαυμάτων και χρόνιων τραυμάτων.

Η Πολωνία πρότεινε επίσης τη βοήθεια δύο ιατρικών ομάδων επί τόπου, κυρίως προκειμένου να αξιολογήσουν την κατάσταση των ασθενών.

Ο υπουργός Άμυνας, πρόσθεσε η εκπρόσωπος του πολωνικού υπουργείου Εσωτερικών, πρότεινε την αποστολή αεροπλάνων για να μεταφέρουν τους τραυματίες οι οποίοι θα μπορούσαν να διακομιστούν σε πολωνικά νοσοκομεία.

Ο ιταλός ΥΠΕΞ στον τόπο της τραγωδίας

Ο ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι έφτασε το μεσημέρι στο σημείο της τραγωδίας στο κλαμπ Le Constellation στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, όπου κατέθεσε λουλούδια.

Δεκατρείς Ιταλοί παραμένουν στο νοσοκομείο, με πέντε από αυτούς να έχουν υποστεί «σοβαρά τραύματα και εγκαύματα», σύμφωνα με τον Ιταλό υπουργό Εξωτερικών.

Ο Ταγιάνι δήλωσε νωρίτερα ότι μόνο τρεις από τους τραυματίες που νοσηλεύονται δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί. Πρόσθεσε ότι 13 Ιταλοί νοσηλεύονται και έξι παραμένουν αγνοούμενοι.

«Σε ό,τι αφορά την έρευνα γύρω από το φονικό συμβάν, ο γενικός εισαγγελέας (της Ελβετίας) μου είπε ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δεκάδες ανακρίσεις. Στόχος είναι να προσδιοριστούν οι ευθύνες για αυτή την τεράστια τραγωδία», δήλωσε ο Ιταλός ΥΠΕΞ. «Κάτι εδώ πήγε στραβά, κάτι δεν λειτούργησε, αλλά εναπόκειται στη δικαιοσύνη να διεξαγάγει την έρευνα και να αποδώσει ευθύνες», σημείωσε ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας.

Την ίδια ώρα, η οικογένεια του 17χρονου Ιταλού Εμανουέλε Γκαλεπίνι διαψεύδουν ότι έχει ταυτοποιηθεί ως νεκρός.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή της ΕΡΤ στην Ιταλία, οι οικείοι του δεν έχουν αναγνωρίσει το πτώμα του και ο έφηβος γκόλφερ παραμένει αγνοούμενος.

Νωρίτερα, είχε δοθεί στη δημοσιότητα το όνομά του ως το πρώτο επιβεβαιωμένο θύματος της φονικής πυρκαγιάς.