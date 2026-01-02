Οι αρχικές έρευνες υποδηλώνουν ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε όταν «σπινθηροβόλα κεριά», που ήταν τοποθετημένα στο στόμιο φιαλών σαμπάνιας και ήρθαν πολύ κοντά στην οροφή του κτιρίου, δήλωσε η Μπεατρίς Πιού, γενική εισαγγελέας του ελβετικού καντονιού Βαλαί, στη συνέντευξη Τύπου που ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, στη Σιόν, για την τραγωδία στο μπαρ του Κραν Μοντανά.

Παρακολουθήστε εδώ το live με όλες τις εξελίξεις από το πολυτελές χιονοδρομικό θέρετρο.

«Όλα υποδηλώνουν ότι η φωτιά ξεκίνησε από σπινθηροβόλα κεριά, που ήταν τοποθετημένα στο στόμιο φιαλών σαμπάνιας. Αυτά έφτασαν πολύ κοντά στην οροφή. Από εκεί, ακολούθησε μια γρήγορη, πολύ γρήγορη και εκτεταμένη πυρκαγιά», τόνισε η εισαγγελέας Πιού.

Τα κενά στην ασφάλεια και οι ασυνόδευτοι ανήλικοι στο μπαρ

Σοβαρά ερωτήματα εγείρονται σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας του καταστήματος. Σύμφωνα με μαρτυρίες και οπτικό υλικό, η πυρκαγιά ξεκίνησε από την ανάφλεξη της οροφής, η οποία ήταν επενδυμένη με εύφλεκτο ηχομονωτικό υλικό.

Το γεγονός ότι υπήρχε μόνο μία έξοδος κινδύνου και στενή σκάλα από το υπόγειο, εγείρει παράλληλα ενδείξεις για παραβίαση της νομοθεσίας, ενώ εξετάζεται και το ζήτημα της παρουσίας στον χώρο, ανηλίκων που δε συνοδεύονταν από ενήλικες.

Τα επόμενα βήματα της έρευνας, όπως είπε στη συνέντευξη Τύπου, η τοπική εισαγγελέας, θα επικεντρωθούν «ιδίως στις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο εσωτερικό του μπαρ, στα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, στις άδειες λειτουργίας, στα μέτρα ασφαλείας – εννοώ τους πυροσβεστήρες, τις εξόδους κινδύνου και τους πόρους για την καταπολέμηση των πυρκαγιών… τον αριθμό των ατόμων που βρίσκονταν στον χώρο και τον αριθμό των ατόμων που επιτρέπεται να φιλοξενήσει το μπαρ».

Το δύσκολο έργο της ταυτοποίησης

Ο Πιέρ Αντουάν Λενζέν, επικεφαλής της αστυνομίας του Βαλαί, ανέφερε ότι αστυνομικοί επισκέφθηκαν τον τόπο της πυρκαγιάς και εξετάζουν τις σορούς των θυμάτων για να βοηθήσουν στην ταυτοποίησή τους. Συγκεντρώνονται δεδομένα, όπως δακτυλικά αποτυπώματα, οδοντιατρικά αρχεία, DNA, ακόμη και τα ρούχα που φορούσαν τα θύματα τη στιγμή της πυρκαγιάς. «Είναι μια πολύπλοκη διαδικασία και πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή – δεν μπορούμε να κάνουμε λάθη σε αυτόν τον τομέα, ακόμα και αν η αναμονή είναι πολύ δύσκολη», προσθέτει.

Ο αριθμός των νεκρών, επιμένουν οι Ελβετοί, ανέρχεται στους 40, ενώ η ταυτοποίηση συνεχίζεται, σε συνεργασία με εννέα χώρες, γεγονός που αφήνει υπόνοιες για τις εθνικότητες τους.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της αστυνομίας του καντονιού, Φρεντερίκ Ζισλέρ, ανέφερε ότι ταυτοποιήθηκαν 113 από τους 119 τραυματίες της φονικής πυρκαγιάς, ενώ ακόμη δεν έχει γίνει γνωστή η ταυτότητα άλλων τραυματιών.

Μεταξύ των τραυματιών είναι 71 Ελβετοί, 14 Γάλλοι πολίτες, 11 Ιταλοί, τέσσερις Σέρβοι, καθώς και υπήκοοι της Βοσνίας, του Βελγίου, του Λουξεμβούργου, της Πολωνίας και της Πορτογαλίας.

«Περίπου 50 τραυματίες έχουν μεταφερθεί ή θα μεταφερθούν πολύ σύντομα σε εξειδικευμένα κέντρα εγκαυμάτων σε ευρωπαϊκές χώρες», δήλωσε παράλληλα ο Ματιάς Ρενάρ, πρόεδρος της τοπικής κυβέρνησης του Βαλαί στην ίδια συνέντευξη Τύπου, στην οποία συμμετείχαν: