Θλίψη και σοκ προκαλούν οι μαρτυρίες των ανθρώπων που έζησαν από κοντά την τραγωδία στο μπαρ Le Constellation στο θέρετρο του Κραν Μοντανά.

Η νύχτα της παραμονής Πρωτοχρονιάς μετατράπηκε σε νύχτα-κόλαση, με 40 νεκρούς και 115 τραυματίες και τις Αρχές να εκτιμούν ότι μόλις γίνει η ταυτοποίηση των θυμάτων ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί.

This seems to be a foto that shows how the catastrophe in #cransmontana started. I wonder how long it takes, until that hits main stream media. Who organized indoor fireworks? And how could they have an approval from the fire police lacking obviously enough escape routes. pic.twitter.com/kOxRRjZgw1 — 𝒟𝒶𝓃𝒾ℯ𝓁 𝒦ℯ𝓁𝓁ℯ𝓇 (@jobe451) January 2, 2026

Ανάμεσα στους πρώτους που έσπευσαν να βοηθήσουν, δίπλα στις υπηρεσίες διάσωσης, ήταν ο 19χρονος Τζιάνι, φοιτητής μηχανολογίας και κάτοικος Γενεύης, ο οποίος περιγράφει τις σκηνές ακραίας βίας. Ήταν λίγο μετά τη 1:40 τα ξημερώματα όταν ο Τζιάνι κατάλαβε ότι κάτι πολύ σοβαρό είχε συμβεί.

«Μια φίλη μου επρόκειτο να πάει στο Constellation. Έφτασε περίπου πέντε λεπτά μετά την τραγωδία. Άκουσε δυνατές εκρήξεις και είδε φλόγες» είπε. Εκείνος βρισκόταν κοντά και έσπευσε αμέσως στο σημείο.

Όταν έφτασε, δεν υπήρχαν ακόμη ούτε πυροσβέστες ούτε ασθενοφόρα. «Οι διασώστες έφτασαν σχετικά γρήγορα, αλλά έρχονταν από μακριά. Τα ασθενοφόρα άργησαν πάρα πολύ» ανέφερε. Μέχρι τότε, το θέαμα ήταν αφόρητο. «Άνθρωποι ήταν ξαπλωμένοι στο έδαφος, γυμνόστηθοι, παραμορφωμένοι, καμένοι. Όλοι μπορούσαν να τα δουν αυτά» επισήμανε.

🚨🇨🇭 Gianni, étudiant genevois de 19 ans en génie mécanique, est aujourd’hui salué comme un héros après son intervention lors du violent incendie survenu au bar Le Constellation à #CransMontana, en Suisse. 👉🏻 Arrivé parmi les premiers, Gianni n’a vu ni pompiers ni ambulances… pic.twitter.com/Nxvljoip7g — Hope News (@HopeMediaFR) January 1, 2026

Κραν Μοντανά: «Δεν υπήρχαν πια πρόσωπα, ούτε μαλλιά»

Ο 19χρονος είχε μια μικρή εμπειρία και προσφέρθηκε να βοηθήσει τους πυροσβέστες. «Δεν ήταν αρκετοί. Δεν είχα ξαναδεί τόσους ανθρώπους σε τόσο άσχημη κατάσταση». Άρχισε βοηθώντας τα θύματα που μπορούσαν ακόμη να κινηθούν, παρά τα τραύματά τους. Στη συνέχεια όμως η κατάσταση επιδεινώθηκε. Η φρίκη ξεδιπλώθηκε μπροστά στα μάτια του.

«Όσο περνούσε η ώρα, τόσο βλέπαμε πιο ακραία περιστατικά. Βαριά εγκαύματα. Δεν υπήρχαν πια πρόσωπα, ούτε μαλλιά. Οι άνθρωποι ήταν μαύροι από τα εγκαύματα, τα ρούχα είχαν λιώσει πάνω στο δέρμα». Μαζί με άλλους έφτιαξαν αυτοσχέδια φορεία χρησιμοποιώντας τα μεταλλικά πλαίσια των καναπέδων για να απομακρύνουν τους τραυματίες. «Ο αριθμός των βαριά εγκαυματιών ήταν τεράστιος».

«Κάποιες φορές έπρεπε να αφήνουμε θύματα στο έδαφος και να τα “εγκαταλείπουμε” για να πάμε να βγάλουμε εκείνους που βρίσκονταν ακόμη μέσα» αναφέρει. Ο Τζιάνι περιγράφει σκηνές απόλυτου χάους. «Άνθρωποι σχεδόν διαμελισμένοι, που δεν ανταποκρίνονταν πια. Καρδιοαναπνευστικές αναζωογονήσεις. Είδα πολλούς ανθρώπους να πεθαίνουν μπροστά στα μάτια μου».

Οι επιχειρήσεις συνεχίστηκαν μέχρι την αυγή, από τη 1:40 έως τις 5 το πρωί, με θερμοκρασία -11 βαθμούς Κελσίου. «Έπρεπε να τρέξω να βρω κουβέρτες από τα διπλανά μπαρ. Δεν μπορούσες πια να ξεχωρίσεις παιδί από ενήλικα, γυναίκα από άνδρα, τόσο καμένοι ήταν οι άνθρωποι. Είναι αδύνατο να αναγνωριστούν» λέει ο Τζιάνι.

🚨🇨🇭🔥 Des personnes prises au piège par les flammes dans le bar de Crans-Montana tentent désespérément de s’échapper par la seule issue, qui est bloquée. (témoins) pic.twitter.com/aBQXtKRME9 — SuisseAlert (@SuisseAlert) January 1, 2026

Κραν Μοντανά: «Οι πυροσβέστες έκλαιγαν»

Παρά τη φρίκη είναι πεπεισμένος ότι έσωσε ζωές. «Είμαι σίγουρος ότι βοήθησα ανθρώπους. Πολύ λίγοι πολίτες ήρθαν να προσφέρουν βοήθεια: μόνο τρεις ή τέσσερις. Οι πυροσβέστες έκλαιγαν. Ήταν χειρότερο κι από ταινία τρόμου».

Ακόμη και σήμερα, ο νεαρός δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει όσα έζησε. «Η αδρεναλίνη ήταν στα ύψη. Ακόμη δεν το έχω συνειδητοποιήσει». Ωστόσο, εκφράζει την απογοήτευσή του για την έλλειψη υποστήριξης από την αστυνομία ή την πυροσβεστική. «Δεν μου προσφέρθηκε καμία βοήθεια, καμία ιατρική υποστήριξη, παρότι εκτέθηκα στους καπνούς. Το μόνο άτομο που μου μίλησε ήταν ένας αστυνομικός που μου ζήτησε να απομακρυνθώ».