Έναν αιώνα ζωής κλείνει σήμερα ο Γιάννης Βογιατζής. Ο αγαπημένος ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου γίνεται σήμερα 100 χρονών και η Φίνος Φιλμ του εύχεται για τα γενέθλια του με μια ξεχωριστή ανάρτηση.

«100 ετών γίνεται σήμερα ο μαγικός Γιάννης Βογιατζής!!

Ο πιο γλυκός κύριος του ελληνικού κινηματογράφου – και ένας από τους πιο αγαπημένους ηθοποιούς της Φίνος Φιλμ – κλείνει σήμερα 100 χρόνια ζωής, και μαζί του γιορτάζει όλη η Ελλάδα!!

Αγαπημένε μας κύριε Γιάννη, μέσα από την καρδιά μας, σας ευχόμαστε υγεία και αγάπη να περισσεύει πάντα στη ζωή σας, για να την σκορπάτε γύρω σας όπως κάνατε πάντα με τόση γενναιοδωρία.»