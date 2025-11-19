Παγκόσμια Ημέρα Άντρα: Η Φίνος Φιλμ τιμά τους ήρωες που έγραψαν ιστορία στην ελληνική μεγάλη οθόνη

Γοητευτικοί, δυναμικοί, τρυφεροί, κωμικοί ή τραγικοί, κάθε ένας από αυτούς άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μεγάλη οθόνη, και συνεχίζει να εμπνέει γενιές θεατών.

Η Φίνος Φιλμ, το στούντιο που καθιέρωσε τον ελληνικό κινηματογράφο στις δεκαετίες του ’50 και του ’60, δεν ανέδειξε μόνο σπουδαίες ηθοποιούς γυναίκες, αλλά και μια σειρά αντρών που έμειναν στην ιστορία.

Από τον Νίκο Κούρκουλο και τον Αλέκο Αλεξανδράκη, μέχρι τον Δημήτρη Χορν, τον Μάνο Κατράκη και τον Θανάση Βέγγο, κάθε όνομα φέρει την αύρα μιας ολόκληρης εποχής. Αυτοί οι άντρες δεν ήταν απλώς πρωταγωνιστές, ήταν ήρωες, πρότυπα, αλλά και καθρέφτες της ελληνικής κοινωνίας που συνεχίζει να ταυτίζεται μαζί τους.

Ο κινηματογραφικός άντρας της Φίνος Φιλμ είχε πολλές όψεις. Υπήρχαν οι ρομαντικοί, μετρημένοι και γοητευτικοί τύποι, οι οποίοι κέρδιζαν τις καρδιές του κοινού με την ευγένεια και τη γοητεία τους.