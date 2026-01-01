Συλλυπητήρια εκ μέρους του υπουργείου Εξωτερικών για την τραγωδία στο Κραν Μοντανά, στην Ελβετία, απέστειλε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος.

Όπως τόνισε ο κ. Λοβέρδος, «είναι κάτι το οποίο μας έχει προκαλέσει μεγάλη οδύνη όλους μας και εμείς θα είμαστε πάντα στο πλευρό της Ελβετίας για να βοηθήσουμε με όποιον τρόπο μπορούμε. Είναι κάτι που έχει προκαλέσει θλίψη σε όλους μας. Ελπίζουμε σύντομα να έχουμε περισσότερες πληροφορίες και να είναι όσο το δυνατόν μικρότερος ο αριθμός των θυμάτων από την τραγωδία. Από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν οι ελληνικές πρεσβευτικές αρχές στη Βέρνη, ασχολούνται επισταμένα με την υπόθεση αυτή. Δεν έχουν γίνει γνωστά αυτής της φωτιάς. Ευχόμαστε να μην υπάρχει κανένας Έλληνας μεταξύ των θυμάτων».

Παράλληλα, πρόσθεσε, μιλώντας στην ΕΡΤ, πως «το ευτύχημα είναι ότι δεν πρόκειται περί τρομοκρατικής επίθεσης, που θα ήταν πολύ επώδυνο πολιτικά και διπλωματικά αν συνέβαινε κάτι τέτοιο».